《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２１９﹒９８ 跌１２８﹒０５點╱０﹒４４％
標普５００ ３３７３﹒２３ 跌 １２﹒９２點╱０﹒３８％
納斯達克 ９７５０﹒９７ 跌 ６６﹒２１點╱０﹒６７％
倫敦富時１００ ７４３６﹒６４ 跌 ２０﹒３８點╱０﹒２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３６６４﹒００ 跌１２５﹒００點╱０﹒９１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０６２﹒３０ 跌 ４８﹒９４點╱０﹒８０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１２﹒０４，歐元兌美元１﹒０７８８
21/02/2020 07:46
《日出而作》美股全線低收，油價靠穩，金價升至七年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２１９﹒９８ 跌１２８﹒０５點╱０﹒４４％
標普５００ ３３７３﹒２３ 跌 １２﹒９２點╱０﹒３８％
納斯達克 ９７５０﹒９７ 跌 ６６﹒２１點╱０﹒６７％
倫敦富時１００ ７４３６﹒６４ 跌 ２０﹒３８點╱０﹒２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３６６４﹒００ 跌１２５﹒００點╱０﹒９１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０６２﹒３０ 跌 ４８﹒９４點╱０﹒８０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１２﹒０４，歐元兌美元１﹒０７８８
|國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
|中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
|生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】林鄭：防疫抗疫基金加碼至300億 更多界別受惠
|FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
|生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
|中國故事20/02/2020
【新冠肺炎】全國僅新增確診不足400宗 累計病例74576宗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰