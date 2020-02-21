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即市新聞

21/02/2020 07:46

《日出而作》美股全線低收，油價靠穩，金價升至七年高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９２１９﹒９８　跌１２８﹒０５點╱０﹒４４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３７３﹒２３　跌　１２﹒９２點╱０﹒３８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９７５０﹒９７　跌　６６﹒２１點╱０﹒６７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４３６﹒６４　跌　２０﹒３８點╱０﹒２７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３６６４﹒００　跌１２５﹒００點╱０﹒９１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０６２﹒３０　跌　４８﹒９４點╱０﹒８０％

　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１２﹒０４，歐元兌美元１﹒０７８８

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