【新冠肺炎】大和：疫情對中國通號增長影響有限，重申優於大市

《經濟通通訊社２１日專訊》大和總研發表研究報告指，在經濟放緩和鐵路投資政策刺激的

背景下，新型冠狀病毒疫情可能對中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）２０２０年的

收入增長影響有限，加上鐵路板塊繼續保持強勁增長，因此該行重申其「優於大市」評級，惟將

目標價由５元，下調４％至４﹒８元。

大和指，內地停工對公司收入的影響有限，公司在去年投得了約１０個ＵＲＴ信號系統項目

，幾乎沒有涉及受病毒嚴重影響的地區，假設在２月底或３月初復工，對收入的影響很小。該行

預計，公司的新訂單將在２０１９年按年增長２５％，截至２０１９年底的未完成訂單超過

２００億元人民幣，將有持續的強勁增長。

大和指，進入「十三五」的最後一年，為了應對經濟放緩，中鐵（００３９０）

（滬：６０１３９０）可能會在今年年中推動旗艦鐵路項目的建設，從而增加其在信號系統方面

的投資。該行將中國通號２０２０ ２１年收入預測每年分別下調０﹒５％，並將調整後的淨利

潤預測下調３ ４％，以及將ＵＲＴ的毛利率預測降低。（ｃｗ）



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