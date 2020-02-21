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即市新聞

21/02/2020 11:29

【新冠肺炎】大和：疫情對中國通號增長影響有限，重申優於大市

　　《經濟通通訊社２１日專訊》大和總研發表研究報告指，在經濟放緩和鐵路投資政策刺激的
背景下，新型冠狀病毒疫情可能對中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）２０２０年的
收入增長影響有限，加上鐵路板塊繼續保持強勁增長，因此該行重申其「優於大市」評級，惟將
目標價由５元，下調４％至４﹒８元。
　　大和指，內地停工對公司收入的影響有限，公司在去年投得了約１０個ＵＲＴ信號系統項目
，幾乎沒有涉及受病毒嚴重影響的地區，假設在２月底或３月初復工，對收入的影響很小。該行
預計，公司的新訂單將在２０１９年按年增長２５％，截至２０１９年底的未完成訂單超過
２００億元人民幣，將有持續的強勁增長。
　　大和指，進入「十三五」的最後一年，為了應對經濟放緩，中鐵（００３９０）
（滬：６０１３９０）可能會在今年年中推動旗艦鐵路項目的建設，從而增加其在信號系統方面
的投資。該行將中國通號２０２０　２１年收入預測每年分別下調０﹒５％，並將調整後的淨利
潤預測下調３　４％，以及將ＵＲＴ的毛利率預測降低。（ｃｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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