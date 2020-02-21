《經濟通通訊社２１日專訊》花旗發表研究報告指，由於新冠肺炎疫情導致遊客減少，希慎
興業（０００１４）上半年業績將受創，不過疫情現已有緩和趨勢，預計租戶銷售將在下半年恢
復按年增長，故重申其「買入」評級，但輕微下調目標價１﹒５８％，由３８元降至３７﹒４元
。（ｙｗ）
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
21/02/2020 10:37
【新冠肺炎】花旗料希慎租戶銷售下半年復甦，惟仍微降目標價２％
《經濟通通訊社２１日專訊》花旗發表研究報告指，由於新冠肺炎疫情導致遊客減少，希慎
興業（０００１４）上半年業績將受創，不過疫情現已有緩和趨勢，預計租戶銷售將在下半年恢
復按年增長，故重申其「買入」評級，但輕微下調目標價１﹒５８％，由３８元降至３７﹒４元
。（ｙｗ）
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
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