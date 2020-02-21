《外資精點》野村降ＩＭＡＸ中國目標至１７﹒７元，受疫情影響

《經濟通通訊社２１日專訊》野村發表研究報告表示，ＩＭＡＸ中國（０１９７０）去年非

通用會計準則盈利按年１％至４５００萬美元，略低於市場預期，而期內收入則按年升６％至

１﹒２４億美元，符合預期，在新冠肺炎疫情影響下，該行下調公司今明年收入及盈利預測，並

料今年盈利按年下跌１０％，並將其目標價由２０元下調至１７﹒７元，維持「中性」評級。

該行指出，肺炎疫情爆發後，內地大部分戲院自１月下旬關閉，未知何時能重開，故預期

２０２０年內地票房將按年下跌２５％，而安裝及升級７０套影院系統，相比２０１９年的

９５套為較少。若疫情持續到第二季度，則會有下行風險，故該行將公司２０２０及２０２１年

收入預測分別下調２０％及１０％，純利預測則分別下調２７％及１７％。

野村，公司股價自今年１月２０日以來已累跌１６％，同期恆指下跌４％，股價已大部份反

映首季肺炎疫情影響的短期壓力。截至去年底，公司共有２５３間戲院的積壓訂單，訂單金額合

共１﹒７７億美元。不過，該行認為公司長期增長軌跡維持不變，預測２０２０至２０２２年的

純利複合年均增長率為１９％。（ｔｆ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

