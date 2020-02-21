《油金掠影》美國原油庫存增幅遜預期油價漲，疫情憂慮再推金上升

《經濟通通訊社２１日專訊》美國政府公布原油庫存增速遠低於市場預期，惟疫情影響仍限

制油價漲幅，周四（２０日）油價微升。

布蘭特原油期貨漲０﹒１９美元或０﹒３２％，報５９﹒３１美元。周四到期的美國原油

３月期貨合約上漲０﹒４９美元或０﹒９％，收５３﹒７８美元，而４月期貨升０﹒４５美元，

收５３﹒９４美元。

據美國能源資料協會（ＥＩＡ），上周原油庫存增加４１﹒４萬桶，遠低於市場預估的增加

２５０萬桶。此外，美國東海岸煉油廠的開工率上周降至５９﹒２％，為２０１２年１１月以來

的最低。

隨即油價飆升，布蘭特原油近月合約、美國原油近月和次月合約均觸及２月最高。

但同日韓國單日新增逾３０宗新冠肺炎病例及１宗死亡病例，加劇了市場對疫情的憂慮。中

國方面，人行亦下調基準貸款利率以提振經濟。



＊鈀金歷史高位回落＊



韓國新冠肺炎病例增加，引起市場對疫情或帶來更廣泛經濟影響的擔憂，再推金價上揚，金

價周四攀升至七年最高。

現貨金上漲０﹒４４％至１６１８﹒３８美元，曾觸１６２３﹒４５美元，為２０１３年２

月以來最高。美國黃金期貨收升０﹒５％，報１６２０﹒５０美元。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在周三（１９日）曾警告，疫情已破壞中國經濟增長，若開始

傳播到其他國家，可能影響對２０２０年全球經濟的預測。

其他貴金屬，鈀金自歷史高位回落，跌０﹒７％報２６９４﹒０８美元。銀價跌０﹒３％，

至１８﹒３４美元，鉑價下滑３％，至９７５﹒３６美元。（ｆｚ）

