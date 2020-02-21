【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２１╱２ １４：３６）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （仙）

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金融股

匯豐控股（００００５） ＠５９．６９ －５３．００ ＠０．３０ ＠０．２１元



焦點 ：今明兩年暫停股份回購╱進行４５億美元新一輪削減支出計劃╱全球裁員３．５萬

人╱ＣＥＯ人選料於８月公布

大行觀點：高盛：策略方向正確，重新投放資本於高回報領域

大摩：ＲＯＴＥ執行進展將面對挑戰；更新戰略或成主要推動力；香港預期信貸損

失將上升╱目標價５２－７５元



恆生銀行（０００１１） ＊２４８．４０ ２．６０ ＊１２．７７ ＊４．００元



焦點 ：長遠維持漸進派息政策，惟短期需視乎不同因素╱若疫情持續，不排除預期信貸減

值提撥或增加╱暫無裁員或凍薪計劃

大行觀點：花旗：受疫情影響，未來幾年每股盈利預測或有中單位數調低╱星展：降今年盈利

預測６％；因應疫情影響，淨息差料下跌及信貸成本或增加╱

目標價１６６－１７９元



中國平安（０２３１８） ＃１４９４．０７ ３９．１０ ＃８．４１ ＃１．３０元



焦點 ：陸金所平台註冊用戶數按年增長９．１％╱新業務價值按年升５％╱預料疫情或影

響集團資產質量或收益

大行觀點：野村：代理商改革對未來恢復可持續增長具必要性，轉型計劃或持續到今年整年

交銀：今年料仍為戰略調整期，主要業務指標將趨於平穩╱

目標價１０７－１２０元

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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息



（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

