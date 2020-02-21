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即市新聞

21/02/2020 15:28

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２１╱２　１４：３６）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　（仙）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　金融股　
　匯豐控股（００００５）　　　＠５９．６９　　－５３．００　＠０．３０　＠０．２１元
　
　焦點　　：今明兩年暫停股份回購╱進行４５億美元新一輪削減支出計劃╱全球裁員３．５萬
　　　　　　人╱ＣＥＯ人選料於８月公布　
　大行觀點：高盛：策略方向正確，重新投放資本於高回報領域
　　　　　　大摩：ＲＯＴＥ執行進展將面對挑戰；更新戰略或成主要推動力；香港預期信貸損
　　　　　　　　　失將上升╱目標價５２－７５元　
　　
　恆生銀行（０００１１）　　＊２４８．４０　　２．６０　　＊１２．７７　＊４．００元
　
　焦點　　：長遠維持漸進派息政策，惟短期需視乎不同因素╱若疫情持續，不排除預期信貸減
　　　　　　值提撥或增加╱暫無裁員或凍薪計劃　
　大行觀點：花旗：受疫情影響，未來幾年每股盈利預測或有中單位數調低╱星展：降今年盈利
　　　　　　　　　預測６％；因應疫情影響，淨息差料下跌及信貸成本或增加╱
　　　　　　　　　目標價１６６－１７９元　
　　　
　中國平安（０２３１８）　＃１４９４．０７　３９．１０　　　＃８．４１　＃１．３０元
　
　焦點　　：陸金所平台註冊用戶數按年增長９．１％╱新業務價值按年升５％╱預料疫情或影
　　　　　　響集團資產質量或收益　
　大行觀點：野村：代理商改革對未來恢復可持續增長具必要性，轉型計劃或持續到今年整年
　　　　　　交銀：今年料仍為戰略調整期，主要業務指標將趨於平穩╱
　　　　　　　　　目標價１０７－１２０元
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊港元計算
　　＃人民幣計算
　　＠美元計算
　　●第二次中期息　
　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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