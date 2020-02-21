《窩輪匯智－劉嘉輝》如何評定窩輪「平」定「貴」？

《窩輪匯智》藍籌業績期將至，打頭炮有大型金融、保險、澳門股及港交所（００３８８）

，緊接其後股王騰訊（００７００）及吉利（００１７５）將於３月公布。

經驗之談，業績前後一般會吸引不少資金入場部署，作短線炒作，今日不妨看看近日資金流

坐倉的意向。

截至２月２０日的數字，市場上街貨累積最多好倉（認購證及牛證）的個股份別為騰訊、小

米（０１８１０）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、平安（０２３１８）及港交所

，街貨金額相當於６﹒２億、５﹒７億、５﹒２億、４億、３﹒１億及１﹒５億元。淡倉方面亦

有不少捧場客，暫時以騰訊、銀娛（０００２７）及美團最多，相當於１﹒２億、６５００萬及

４２００萬元。

投資者或會問，若以目前市場環境來看，該以怎樣的策略及產品應對？

首先，若打算以窩輪入場的話，要先評估相關資產短期的波動性有多高。眾所周知，窩輪屬

於期權的一種，其價格受引伸波幅、相關資產、息率、時間值等因素所影響。一般來說，引伸波

幅為評估認股證的最重要指標之一，代表市場對於相關資產在未來價格波動幅度的預測。市場一

般以此作為比較認股證平貴的指標。引伸波幅愈高說明相關正股的波動性愈高，窩輪價格亦會愈

高。相反，較低波動性的正股，引伸波幅定價亦會較低。

不少人會有誤解，高引伸波幅是「貴」，低便是「抵買」。的確，若比較同一正股、行使價

及及到期日相若的窩輪，引伸波幅定價高低確實反映輪證價格的平與貴。但若比較的是不同個股

，就不應以「蘋果」與「橙」作比較。

由於波動性是相對的，針對如騰訊、小米及美團這類本身相對波動的個股，引伸波幅自然較

如中移動（００９４１）甚至恆指為高。因此，不同資產的引伸波幅高低，並不代表誰「貴」誰

「抵買」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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