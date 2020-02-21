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即市新聞

21/02/2020 16:57

《窩輪匯智－劉嘉輝》如何評定窩輪「平」定「貴」？

　　《窩輪匯智》藍籌業績期將至，打頭炮有大型金融、保險、澳門股及港交所（００３８８）
，緊接其後股王騰訊（００７００）及吉利（００１７５）將於３月公布。
　　經驗之談，業績前後一般會吸引不少資金入場部署，作短線炒作，今日不妨看看近日資金流
坐倉的意向。
　　截至２月２０日的數字，市場上街貨累積最多好倉（認購證及牛證）的個股份別為騰訊、小
米（０１８１０）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）、平安（０２３１８）及港交所
，街貨金額相當於６﹒２億、５﹒７億、５﹒２億、４億、３﹒１億及１﹒５億元。淡倉方面亦
有不少捧場客，暫時以騰訊、銀娛（０００２７）及美團最多，相當於１﹒２億、６５００萬及
４２００萬元。
　　投資者或會問，若以目前市場環境來看，該以怎樣的策略及產品應對？
　　首先，若打算以窩輪入場的話，要先評估相關資產短期的波動性有多高。眾所周知，窩輪屬
於期權的一種，其價格受引伸波幅、相關資產、息率、時間值等因素所影響。一般來說，引伸波
幅為評估認股證的最重要指標之一，代表市場對於相關資產在未來價格波動幅度的預測。市場一
般以此作為比較認股證平貴的指標。引伸波幅愈高說明相關正股的波動性愈高，窩輪價格亦會愈
高。相反，較低波動性的正股，引伸波幅定價亦會較低。
　　不少人會有誤解，高引伸波幅是「貴」，低便是「抵買」。的確，若比較同一正股、行使價
及及到期日相若的窩輪，引伸波幅定價高低確實反映輪證價格的平與貴。但若比較的是不同個股
，就不應以「蘋果」與「橙」作比較。
　　由於波動性是相對的，針對如騰訊、小米及美團這類本身相對波動的個股，引伸波幅自然較
如中移動（００９４１）甚至恆指為高。因此，不同資產的引伸波幅高低，並不代表誰「貴」誰
「抵買」。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

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