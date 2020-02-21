港股一度挫逾３００點，暫報２７３２５點穿廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字增速加快，國家衛健委最新通

報，昨日全中國新增確診病例８８９宗，湖北以外地區新增確診病例出現反彈，錄２５８宗，結

束連續１６天下降。全國新增死亡人數１１８人。港股今早低開１５８點報２７４５０點，由內

房及本地地產股領跌，其後相關板塊跌幅擴大，重磅股騰訊（００７００）、港交所（００３８

８）等均有走低。拖累恆指最低見２７３０６點跌３０２點，失守廿天線（暫報２７３３８點）

。現時，恆指仍跌２８３點或１﹒０３％，報２７３２５點，主板成交２４１﹒７６億元。國指

則報１０７８５，跌１２８點或跌１﹒１７％。

重磅股方面，受業績拖累，匯控（００００５）連跌第五日，暫滑０﹒２６％，報５６﹒６

５元；中移動（００９４１）跌０﹒９％，報６６﹒１５元；騰訊（００７００）跌

１﹒３７％，報４０４﹒４元；港交所（００３８８）跌１﹒３３％，報２６７﹒８元；建行（

００９３９）跌１﹒６８％，報６﹒４４元；友邦（０１２９９）跌０﹒５６％，報７９﹒２元

；

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３０２９，跌不足１點，成交１３９４﹒２２億元人民幣。

深證成指報１１６０３，升９４點或升０﹒８２％，成交２３６０﹒２３億元人民幣。（ｎｓ）

