《盤後部署》全球疫情發展仍是關鍵，港股２７１００料仍有支持

《經濟通通訊社２１日專訊》日韓新冠肺炎確診人數連日來暴增，市場憂慮疫情對經濟影響

將進一步擴大，隔晚美股三大指數走低，港股今早低開１５８點，報２７４５０點。早段跌幅一

度微收窄至１２４點報２７４８４點。隔晚道指挫逾百點，港股科網股龍頭騰訊（００７００）

亦走低，港股沽壓增加，最多挫３４４點，報２７２６４點，跌穿廿天線（約２７３４２）。濠

賭股繼續跑輸藍籌，本地收租股跌幅亦擴大，進一步拖累港股。最終恆生指數收報２７３０８點

，跌３００點或跌１﹒０９％，主板成交１００２﹒５１億元減少０﹒６％。國企指數報

１０７９０點，跌１２３點或跌１﹒１３％。

Ａ股兩市反覆向上。上證綜合指數報３０３９，升９點或升０﹒３１％。深證成份指數報

１１６２９，升１２０點或升１﹒０５％。兩市合計成交１１７１０﹒３３億元人民幣增多

９﹒６％，創下去年３月８日以來成交額新高。



＊疫情仍有可能蔓延，聯儲局或為下次降息準備＊



世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞表示，雖然中國新冠肺炎新增病例持續減少，趨勢令

人鼓舞，但不能自滿。除了中國，至今有２５個國家向世衛報告１０７６宗病例，當中一半以上

來自在日本的「鑽石公主號」郵輪。譚德塞形容，雖然這個數字相對於中國的近７５０００宗仍

然很低，但情況可能不會維持太久。對於南韓的確診個案近日不斷增加，世衛衛生突發事件信息

和風險評估總監Ｏｌｉｖｅｒ Ｍｏｒｇａｎ認為，雖然當地出現多宗群聚感染個案，但都與已

知的感染個案有關，未顯示全球疫情情況出現改變。

另外，聯儲局發表今年１月底議息期間的會議紀要，指儲局委員一致認為需要密切關注新冠

肺炎疫情所帶來的威脅，但目前的貨幣政策立場在一段時間內是適當。有專家認為，聯儲局特意

增加了「一段時間內」的措辭，或是在放出降息的信號。另外，聯儲官員預計，在寬鬆貨幣和金

融狀況的支持下，經濟增長將繼續保持溫和步伐。不過，從最近美債收益率曲線反轉的情況，道

富銀行認為聯儲局將不得不降息。



＊港股暫於２７０００╱２８０００間波動＊



連日以來，從內地官方每日公布的新冠肺炎新增病例數字上，可看出感染人數的增速放緩。

但隨著停泊在日本的「鑽石公主號」上確診病例不斷增加，以及韓國突然激增的確診病例，市場

開始憂慮疫情隨時可能在全球大爆發。雖然世衛指出，現階段不能說明全球擴散發生特別的變化

，但疫情仍是現階段股市最大的不確定因素。從技術分析看，港股近日與隨機慢步指數

（ＳＴＣ）出現背馳，兩線有繼續向上並升破到超買區的趨勢，加上％Ｋ線與％Ｄ線之間的間距

亦有收窄，相信將有所限制港股的未來表現。料港股暫於２７０００點至２８０００間波動為主

，以黃金比率計算，２７１００點將會是下一個支持位。（ｆｚ）

