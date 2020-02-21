《台股攻略－馮偉明》肺炎疫情繼續台股反彈乏力失守１１７００點

《台股攻略》新型肺炎疫情在亞洲持續，拖累投資者信心，加上昨晚（２０日）美股四大指

數全面下挫，令台股反彈乏力。加權指數早段曾微升至１１７５５點，但隨後反覆向下，雖然資

金持續湧入防疫概念股，並部分電子相股包括被動元件及記憶體類股在買盤支撐下相對抗跌，但

最後未能收復。加權指數最終收１１６８６點，跌３８點，成交金額為新台幣１２３５億元。

疫情升溫令資金持續湧入生醫及防疫概念股；電子族群蘋概及半導體有回吐。防疫板塊中包

括毛寶、熱映、亞諾法及高端疫苗在資金追捧下，推升股價漲停，口罩相關概念股康那香及恆大

分別大升７﹒５％及６﹒８％，疫苗概念股國光生亦有４％以上升幅。至於權值股方面，台積電

及意法半導體加速市場導入氮化鎵產品，小跌新台幣０﹒５元，以新台幣３２５元收市。股王大

立光第二季營利不俗，獲外資看好，收新台幣４７４０元，升新台幣５０元；而鴻海則持續走弱

。

目前台股處於高位震盪整固，電子股受中國內地復工進度延緩及蘋果首季業績不理想等變數

影響，有機會使相關供應鏈股價受壓；展望下周，除ＭＳＣＩ權重調整生效及摩台指結算變數外

，還有台灣各級學校開課，令防疫面臨新階段挑戰，預計台股將出現區間整理。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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