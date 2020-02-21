《談國論企－黎偉成》積極增貸助企業住戶上月抗疫

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０２０年１月份續保持

淨增之態的同時，重要的是按企（事）業單位的強烈需求多增短期貸款，又就住戶的供樓之需明

顯增加短期貸款應急，積極支持經濟社會各個層面力抗新型冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９早著

先鞭。相信國務院多個部委於２月１１日聯手以逆回購、促企業復工復產和緩稅收等多重措施，

抗控肺疫而穩經濟、保民生的政策，料會產生良效。



＊企業停產短期資金仍殷停投減長貸＊



來自中國人民銀行所發布的最新資料，人民幣貸款於２０２０年１月份淨增３﹒３４萬億元

（見表一），相對於上年同期多增１１６９億元或３﹒４％，即使較２０１９年同期３﹒２３萬

億元的１１﹒４％升幅少增凡８個百分點之普，並非「差勁」，乃因新型冠狀肺炎疫症（簡稱肺

疫，下同）由以武漢為主的湖北省逐步肆虐和擴散至全國以至世界各地，使境內的工商服務各業

生產、經營都受到相當程度的打擊，居民生活困擾甚深，故金融機構的貸款形態亦隨之而改變，

所作出的變異則顯實際的應變是合理和良好的，並可從人行的金融統計數字充分說明：

特別是（一）對企（事）業單位（前稱為非金融機構企業及其他部門）（現時仍簡稱企業．

下同）），貸款淨增長額度於２０２０年１月份達２﹒８６萬億元（見表二．下同），同比增長

１０﹒９％，無疑較２０１９年同期２﹒５８萬億元所增的４４﹒９％，明顯回落３４個百分點

，卻非「敗象」，因此項於肺疫不斷擴散期雖使企業得停工、停業、停產，但（１）中長期貸款

於是月份１﹒６６萬億元的同比增加１８﹒６％，較２０１９年同期１１﹒４萬億元所增

４﹒５２％多增１４﹒０８個百分點，似乎顯示企業在肺疫期間仍未減少投資，和銀行業亦作出

適度的支持，齊投疫彰彰明甚。

尤其是（２）企業因停工停產使短期資金周轉需求頓然明顯增加，但銀行業因應特殊情況而

積極作出支持，故此項的短期貸款淨增７６９９億元，同比大幅增長３０﹒１％，而２０１９年

１月份則由上市之減轉淨增５９１９億元，此使票據貸款３５９６億元同比反跌三成。

另（３）非銀行金融機構期內的貸款淨額為減１５６７億元，當然對企業貸款總數的表現有

不輕的「負面」影響。



＊住戶減消費仍需供樓而置業者減＊



此情亦見之於（二）住宅貸款，於２０２０年１月份淨增６，３６１億元，同比大減

３５﹒６％，完完全全扭轉２０１９年同期淨增９８９８億元上升１０﹒０２％和２０１８年

８９９６億元升１９﹒２９％的「傳統」形態，當非以「常態」論之，最重要之因（Ｉ）乃住戶

的短期貸款於期內淨減１１４９億元，相對於２０１９年同期的１月份即使同比減少５﹒５５％

，卻仍淨增２９３０億元，正正因為肺疫使許許多多人都不敢上街，出門只是為了購買糧食及日

常用品，零售消費基本是可免則避。

至於（ＩＩ）住戶的中長期貸款，銀行業仍然積極支持，即使此項淨增７４９１億元同比增

長７﹒５％，遠不及２０１９年１月份所增的１７﹒９２％，相對此況主要受到（ｉ）住戶期內

不會購買房子，使中長期貸款需求頓時大幅減少所致，但（ｉｉ）仍有相當不少置業者要繼續供

按揭樓款，遂使貸款淨增之數尚增。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１月２０２０ ３﹒３４萬 ＋３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 ＋１１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年１月 ２０１９年１月

（％） （％）

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住戶貸款 增６３６１ －１５﹒８０ 增９８９８ ＋１０﹒０２

短期－－ 減１１４９ － 增２９３０ － ５﹒５５

中長期－－ 增７４９１ ＋ ７﹒５０ 增６９６９ ＋１７﹒９２

非金融機企業及其他部門 增２﹒８６萬 ＋１０﹒９０ 增２﹒５８萬 ＋４４﹒９０

短期－－ 增７６９９ ＋３０﹒１０ 減５９１９ －

中長期－－ 增１﹒６６萬 ＋１８﹒６０ 增１﹒４０萬 ＋ ４﹒５２

票據融資－－ 增３５９６ －３０﹒４０ 增５１６０ ＋１３﹒９倍

非銀行業金融機構 減１５６７ － 增３３８６ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

