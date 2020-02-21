《異動股》領展（８２３）遭大摩唱淡，現價挫逾１％創超過一年低

《經濟通通訊社２１日專訊》領展房產基金（００８２３）現價跌１﹒０３％，報７７﹒１

元；成交約８５萬股，涉資６６０７萬元。盤中低見７７元，創逾一年低位。

大行大摩唱淡領展，將其目標價由９１元降至７３元，評級由「中性」降至「減持」；而匯

證亦將其目標價由９５﹒８元降至８６﹒１元，維持「買入」評級。

現時，恆生指數報２７４３１點，跌１７８點或跌０﹒６４％，主板成交１３２﹒０７億元

。國企指數報１０８３３點，跌８０點或跌０﹒７４％。

上證綜合指數報３０２５點，跌４點或跌０﹒１４％，成交７６１﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１１５３３點，升２４點或升０﹒２１％，成交１２８８﹒２７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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領展房產基金（００８２３） ７７﹒１０元 跌１﹒０３％

越秀房產信託（００４０５） ５﹒０６元 跌０﹒２０％

陽光房地產 （００４３５） ４﹒９６元 跌０﹒４％

置富產業信託（００７７８） ８﹒６８元 跌０﹒２３％

泓富產業信託（００８０８） ２﹒９７元 跌０﹒３４％



開元產業信託（０１２７５） １﹒３０元 無升跌

春泉產業信託（０１４２６） ３﹒１２元 升０﹒３２％

富豪產業信託（０１８８１） １﹒８２元 升１﹒１１％

冠君產業信託（０２７７８） ４﹒５４元 跌０﹒８７％

匯賢產業信託（８７００１） ３﹒１８元 升０﹒３２％

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（ｕｌ）

