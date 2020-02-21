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21/02/2020 09:53

《異動股》領展（８２３）遭大摩唱淡，現價挫逾１％創超過一年低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》領展房產基金（００８２３）現價跌１﹒０３％，報７７﹒１
元；成交約８５萬股，涉資６６０７萬元。盤中低見７７元，創逾一年低位。
　　大行大摩唱淡領展，將其目標價由９１元降至７３元，評級由「中性」降至「減持」；而匯
證亦將其目標價由９５﹒８元降至８６﹒１元，維持「買入」評級。
　　現時，恆生指數報２７４３１點，跌１７８點或跌０﹒６４％，主板成交１３２﹒０７億元
。國企指數報１０８３３點，跌８０點或跌０﹒７４％。
　　上證綜合指數報３０２５點，跌４點或跌０﹒１４％，成交７６１﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１５３３點，升２４點或升０﹒２１％，成交１２８８﹒２７億元人民幣

　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　領展房產基金（００８２３）　７７﹒１０元　　　跌１﹒０３％
　　越秀房產信託（００４０５）　　５﹒０６元　　　跌０﹒２０％
　　陽光房地產　（００４３５）　　４﹒９６元　　　跌０﹒４％
　　置富產業信託（００７７８）　　８﹒６８元　　　跌０﹒２３％
　　泓富產業信託（００８０８）　　２﹒９７元　　　跌０﹒３４％

　　開元產業信託（０１２７５）　　１﹒３０元　　　無升跌
　　春泉產業信託（０１４２６）　　３﹒１２元　　　升０﹒３２％
　　富豪產業信託（０１８８１）　　１﹒８２元　　　升１﹒１１％
　　冠君產業信託（０２７７８）　　４﹒５４元　　　跌０﹒８７％
　　匯賢產業信託（８７００１）　　３﹒１８元　　　升０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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