【新冠肺炎】商務部：料首２月進出口增速大幅回落，全年保持樂觀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》商務部綜合司司長儲士家表示，新冠肺炎

疫情對當前外貿運行造成嚴峻挑戰。從地方和行業反映情況看，受前期物流不暢、開工延遲等影

響，疊加春節因素，預計今年１－２月進出口增速將大幅回落。



＊外貿一季度影響不容低估，全年有信心保持適度樂觀＊



他表示，目前看，疫情影響是階段性和暫時性的。外貿受影響程度主要取決於疫情持續的時

間和範圍。根據目前評估，疫情對一季度的影響客觀存在，不容低估，但仍處於可承受範圍。為

把疫情對外貿發展的影響降到最低，商務部已經出台一系列支持外貿企業的政策措施，明確了７

項舉措，幫助外貿企業盡快復工，切實提高履約率。後續還將有若干政策跟進支持。近期，具備

條件的外貿企業正在抓緊復工復產，主要外貿大省復工生產進度較快。隨著物流運輸大面積恢復

，產業鏈供應逐漸復蘇，外貿企業正常生產，外貿形勢將逐步好轉。

對於全年進出口前景，有信心保持適度樂觀。隨著一系列穩外貿政策落地見效，中國貿易發

展營商環境將進一步改善，便利化水平進一步提高。隨著疫情防控取得新的階段性成效，外貿必

將迎來恢復性增長，預計全年中國外貿發展將保持在合理區間。

中國海關總署早前公布，不會公布１月進出口數據，將會與２月數據一同合併發布，又指此

非臨時性安排，從今年開始與國家統計局相關數據的發布時間安排一致。過往國家統計局多以１

?２月合併發布方式，公布社會消費品零售總額?固定資產投資等數據，以減少農曆新年假期帶

來季節性影響。

