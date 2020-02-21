【抗疫維穩】滬復工單位須做到四個１００％，禁自行放鬆或加碼

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市經信委副主任張建明今日在上海市

政府新聞發布會上表示，對上海已復工復產的單位，必須做到「四個１００％」，即上崗人員

１００％戴口罩、１００％測量體溫、人員密集場所和重點區域１００％消毒、１００％健康登

記，確保「一個不漏」，有發熱、呼吸道症狀者立即採取果斷措施並上報。對未復工復產復市企

業加強指導幫助。

此外，上海市已成立專項督查組，對園區、樓宇、重點企業加強督查，確保落實復工復產指

引要求，嚴禁自行放鬆或加碼。

