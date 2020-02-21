《午市前瞻》國家隊與外資角力，港股料下調至２７０００點有支持

《經濟通通訊社２１日專訊》近日日韓新冠肺炎新增病例不斷見增，市場憂疫情對經濟影響

將會蔓延到其他地區，隔晚美股三大指數集體走低，港股今早低開１５８點，報２７４５０點。

早段港股跌幅一度微收窄至１２４點報２７４８４點。雖後，因隔晚主要表現科技股的道指挫逾

百點，港股以騰訊（００７００）為代表的科網股走低，加上人幣四連跌內房股繼續受壓，港股

沽壓增加，最多挫３４４點，報２７２６４點，跌穿廿天線（約２７３４２）。恆生指數半日收

報２７４０８點，跌２００點或跌０﹒７３％，主板成交５３８﹒５９億元。國企指數報

１０８２５點，跌８８點或跌０﹒８１％。

Ａ股兩市反覆向上。上證綜合指數報３０４４點，升１３點或升０﹒４６％，成交２５４８

﹒３３億元人民幣。深證成份指數報１１６８２點，升１７３點或升１﹒５１％，成交４３０３

﹒５３億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒９６％，報２６８﹒８元；友邦（０１２９９）

軟０﹒４４％，報７９﹒３元；平保（０２３１８）績後被瑞信降目標價，半日走低

０﹒７１％，報９０﹒９５元；匯控（００００５）微升０﹒１８％，報５６﹒９元；中移動

（００９４１）亦跌０﹒８２％，報６６﹒２元；建行（００９３９）軟０﹒３１％，報

６﹒５３元。



＊金沙績前，濠賭股跑輸藍籌＊



自上日凌晨起澳門賭場陸續重開，惟濠賭股跑輸行業。其中，今日公布業績的金沙

（０１９２８）半日急挫２﹒５１％，報３８﹒８５元。銀娛（０００２７）跌２﹒５３％，報

５５﹒９元，為半日表現最差藍籌；美高梅（０２２８２）下滑２﹒３７％，報１１﹒５４元；

永利澳門（０１１２８）走低１﹒０４％，報１７﹒１４元；澳博控股（００８８０）軟０﹒６

４％，報９﹒２６元。

人民幣中間價連續四日下跌，雖內媒報道指，怡和旗下香港置地等財團以紀錄最高價投得上

海土地，惟消息並不能刺激內房，股價繼續走低。中海外（００６８８）跌１﹒６２％，報

２７﹒３元；碧桂園（０２００７）下滑１﹒３１％，報１０﹒５８元；融創中國（０１９１８

）挫２﹒３３％，報４１﹒９５元；華潤置地（０１１０９）軟０﹒８４％，報３５﹒３元；萬

科企業（０２２０２）走低２﹒１％，報３０﹒２５元。

隔晚美股科技股拖累道指挫逾百點，港股科網股亦偏軟。其中，騰訊（００７００）遭招商

証券削目標價，半日挫１﹒２２％，報４０５元；美團點評（０３６９０）微升０﹒２９％，報

１０３﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）下滑０﹒９３％，報２１３﹒６元；同程藝龍

（００７８０）跌１﹒８３％，報１１﹒８元；而獲招商證券升目標價的閱文（００７７２）則

企穩，報３８﹒７元。



＊海航否認政府接管，航空股集體回吐＊



海航集團高管向內媒否認海南省政府有意接管集團，海航系及航空股集體回吐。

海航科技投資（０２０８６）回吐５﹒７７％，報０﹒４９元；東北電氣（０００４２）企穩，

報０﹒５３元；中國國航（００７５３）挫２﹒１５％，報６﹒８３元；東方航空（００６７０

）插２﹒８８％，報３﹒７１元；南方航空（０１０５５）跌２﹒３５％，報４﹒５８元。

市場對於疫情的憂慮再推高金價，上日現貨金盤中觸２０１３年２月以?最高，帶動黃金股

造好。紫金礦業（０２８９９）升１﹒３１％，報３﹒８８元；招金礦業（０１８１８）揚１﹒

３１％，報９﹒３１元；山東黃金（０１７８７）走高１﹒５４％，報１９﹒８４元；ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）上升１﹒５４％，報１１９０元；中國黃金（０２０９９）漲１﹒６９

％，報６﹒０２元。

受疫情影響，本港不少商場減租以同業主共度艱難，本地收租股受壓。其中，大摩更是唱淡

領展（００８２３）評級降至「減持」，半日跌１﹒６７％，報７６﹒６元。太古地產

（０１９７２）挫２﹒４１％，報２４﹒２５元；九龍倉置業（０１９９７）跌１﹒７％，報

４０﹒４５元；太古Ａ（０００１９）亦跌１﹒４２％，報７２﹒６５元；鷹君（０００４１）

則軟０﹒６２％，報２４﹒１元。



＊黃偉康：維持派息水平向小股民交待，匯控５６元有支持＊



今早恆指低開１５８點後持續向下，最低見２７２６４點，失守廿天線（２７３４２），安

里證券主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，恆指由本月３日的最低位２６１４５點

一度上調逾１９００點，現時回調是相當合理。雖然Ａ股或有國家隊入市，但港股走勢未見跟隨

，同時中國政府推出各種剌激經濟措施，但仍有一部分投資者對中國企業能否如期復工抱有懷疑

，他形容現時是國家和外資間的角力，唯現時外資佔優，預計短期港股回調壓力較大，料下調至

２７０００點有支持。

本周匯控、恆生（０００１１）、東亞（０００２３）相繼公布業績，市場反應不一，其中

匯控一度連跌四日近５％。黃偉康認為，現時全球低息環境持續，各地銀行業同樣難做，但匯控

只有三分一業務在港，受疫情影響較少，同時業績利淡消息已被消化，認為５６元附近為支持位

，投資者可自行調整倉位。

他續稱，匯控採用「自然流失」３﹒５萬人、停止回購等方式節流，未來為盈利帶來壓力的

機會不大，但同時不具開源空間，相信維持派息水平已是對小股民一個交待。（ｎｓ、ｆｚ）

