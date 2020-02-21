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即市新聞

21/02/2020 16:27

《美元走勢－羅明立》美匯短線或調整，惟不影響中線表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１２．１９　　　１１１．８６　　　１１１．８８　
　　　歐元╱美元　　　　１．０７９７　　　１．０７８７　　　１．０７９５　
　　　英鎊╱美元　　　　１．２８９９　　　１．２８７９　　　１．２８９７　
　　　美元╱瑞郎　　　　０．９８４０　　　０．９８２６　　　０．９８２８　
　　　美元╱港元　　　　７．７９３８　　　７．７７８８　　　７．７８８０　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美股昨日（２０日）先升後回，道指收報２９２１９點，跌１２８點
（０﹒４％）。美國２月費城聯儲製造業指數報３６﹒７，遠高於預期的１２；另外，美國１月
諮商會領先指標按月上升０﹒８％，亦較預期０﹒４％為高，而截至上星期初次申領失業救濟人
數為２１萬，符合預期。數據反映當地製造業、營商信心及就業市場均處於理想狀態，支持美元
匯價。
　　美匯指數反覆逼近１００關口，美國經濟表現強勁，相反歐元區經濟疲弱，令美匯指數持續
強勢，惟短線開始超買，小心要先行調整，但應不影響中線表現。
　　英國１月零售銷售按月上升０﹒９％，升幅高於分析師預期的０﹒７％。若以年率計算，當
地零售銷售增長０﹒８％，亦略高於預期的０﹒７％。英鎊美元初步支持位於１﹒２８２０，下
一步支持位於１﹒２７６０，可小注博反彈。
　　美元兌日圓升至１１２﹒２０，接近１１２﹒５０的重要阻力，短線或有回吐，但當地對疫
情控制似乎並不理想，對政經的發展會有重大影響，小心仍然會衝高
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１１﹒３０　　　１１２﹒８０　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０７８５　　　１﹒０９００　　　１﹒０７４５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８４０　　　１﹒３０５０　　　１﹒２７６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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