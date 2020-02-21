《美元走勢－羅明立》美匯短線或調整，惟不影響中線表現

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１２．１９ １１１．８６ １１１．８８
歐元╱美元 １．０７９７ １．０７８７ １．０７９５
英鎊╱美元 １．２８９９ １．２８７９ １．２８９７
美元╱瑞郎 ０．９８４０ ０．９８２６ ０．９８２８
美元╱港元 ７．７９３８ ７．７７８８ ７．７８８０
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《美元走勢》美股昨日（２０日）先升後回，道指收報２９２１９點，跌１２８點
（０﹒４％）。美國２月費城聯儲製造業指數報３６﹒７，遠高於預期的１２；另外，美國１月
諮商會領先指標按月上升０﹒８％，亦較預期０﹒４％為高，而截至上星期初次申領失業救濟人
數為２１萬，符合預期。數據反映當地製造業、營商信心及就業市場均處於理想狀態，支持美元
匯價。
美匯指數反覆逼近１００關口，美國經濟表現強勁，相反歐元區經濟疲弱，令美匯指數持續
強勢，惟短線開始超買，小心要先行調整，但應不影響中線表現。
英國１月零售銷售按月上升０﹒９％，升幅高於分析師預期的０﹒７％。若以年率計算，當
地零售銷售增長０﹒８％，亦略高於預期的０﹒７％。英鎊美元初步支持位於１﹒２８２０，下
一步支持位於１﹒２７６０，可小注博反彈。
美元兌日圓升至１１２﹒２０，接近１１２﹒５０的重要阻力，短線或有回吐，但當地對疫
情控制似乎並不理想，對政經的發展會有重大影響，小心仍然會衝高
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 沽出日圓 １１１﹒３０ １１２﹒８０ １１０﹒８０
歐元╱美元 買入歐元 １﹒０７８５ １﹒０９００ １﹒０７４５
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８４０ １﹒３０５０ １﹒２７６０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》