【新冠肺炎】李家超：郵輪６６名港人確診感染新型冠狀病毒

《經濟通通訊社２１日專訊》保安局長李家超表示，停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪

上，現時１５０名港人中，有１２０人將坐包機返港，而６６名港人確診，４１人是密切接觸者

，重申保安局已經積極部署第三班包機。

對於日前有關疫情受控的言論，政務司長張建宗表示，當時可能說得太快及太精簡，或使人

感到在評論疫情，對於造成誤解感到不好意思，並指出當時是談及政府防疫策略是，及早介入

、迅速回應、嚴陣以待和透明開放。（ｂｎ）

