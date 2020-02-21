【新冠肺炎】平保：疫情影響上半年銷售，傳統壽險銷售將下降

《經濟通通訊社２１日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）董事長兼首席執行官馬明哲於電話會議上表示，今年上半年銷售受影響，

代理人無法與客戶會面，估計傳統壽險銷售將下降，預料下半年將回復增長，明年有望趨穩。

首席保險業務執行官陸敏表示，集團的壽險業務，包括培訓、招聘等都已經全部線上化，而

對客戶的產品宣傳亦可在線上進行。因此在科技的支持下，所有的活動及流程都改為線上進行，

活動率更較平時高。同時客戶簽單亦可在線上進行，毋須面對面簽單。他指，在科技的輔助下，

期望下半年業務能逐漸恢復增長。

聯席首席執行官陳心穎補充指，疫情對集團整體的影響不大，其中將對信貸方面有一定影響

，但屬必然。雖然企業違約等情況會有些微上升，但認為仍屬可控。其次投資方面或會有影響，

不過集團主要投資於固定收益資產，因此影響相對較小。不過，她認為，在疫情下，中長期而言

將為集團在醫療科技、智慧城市等方面帶來機會。

首席投資執行官陳德賢就指，疫情短期來的確造成壓力，對經濟環境及巿場帶來更大波動，

但認為風險可控，資產質量仍然不錯，有信心達到平穩投資收益。

總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，在２００３年沙士疫情過後，經濟有很大的反彈，信

貸需要強勁，同時對健康險、壽險等需求亦隨之增加。

另外，集團目前處理３０多宗與新型冠狀病毒肺炎有關的理賠個案，涉及數千萬元人民幣，

當中有９人涉及身故。（ｓｋ）

