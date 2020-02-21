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21/02/2020 11:56

【新冠肺炎】平保：疫情影響上半年銷售，傳統壽險銷售將下降

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國平安（０２３１８）
（滬：６０１３１８）董事長兼首席執行官馬明哲於電話會議上表示，今年上半年銷售受影響，
代理人無法與客戶會面，估計傳統壽險銷售將下降，預料下半年將回復增長，明年有望趨穩。
　　首席保險業務執行官陸敏表示，集團的壽險業務，包括培訓、招聘等都已經全部線上化，而
對客戶的產品宣傳亦可在線上進行。因此在科技的支持下，所有的活動及流程都改為線上進行，
活動率更較平時高。同時客戶簽單亦可在線上進行，毋須面對面簽單。他指，在科技的輔助下，
期望下半年業務能逐漸恢復增長。
　　聯席首席執行官陳心穎補充指，疫情對集團整體的影響不大，其中將對信貸方面有一定影響
，但屬必然。雖然企業違約等情況會有些微上升，但認為仍屬可控。其次投資方面或會有影響，
不過集團主要投資於固定收益資產，因此影響相對較小。不過，她認為，在疫情下，中長期而言
將為集團在醫療科技、智慧城市等方面帶來機會。
　　首席投資執行官陳德賢就指，疫情短期來的確造成壓力，對經濟環境及巿場帶來更大波動，
但認為風險可控，資產質量仍然不錯，有信心達到平穩投資收益。
　　總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，在２００３年沙士疫情過後，經濟有很大的反彈，信
貸需要強勁，同時對健康險、壽險等需求亦隨之增加。
　　另外，集團目前處理３０多宗與新型冠狀病毒肺炎有關的理賠個案，涉及數千萬元人民幣，
當中有９人涉及身故。（ｓｋ）

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