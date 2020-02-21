《經濟通通訊社２１日專訊》澳門特區政府公布，綜合考慮目前新冠肺炎疾病防疫的要求，
以及向市民提供適度公共服務的需要，決定本月２４日至２８日期間，公共部門將維持對公眾的
基本服務，及確保部門本身的基本運作。
澳門政府又指，澳門目前仍然處於防疫的重要時期，希望市民先透過電話查詢或網上預約，
如非緊急和必要的情況，推遲前往公共部門辦理手續；而公共部門會繼續採取嚴格的防疫措施，
包括要求接受服務的市民測量體溫、佩戴口罩及遞交健康聲明等。（ｔｆ）
21/02/2020 15:51
【新冠肺炎】澳門政府公共部門下周繼續維持基本服務
《經濟通通訊社２１日專訊》澳門特區政府公布，綜合考慮目前新冠肺炎疾病防疫的要求，
以及向市民提供適度公共服務的需要，決定本月２４日至２８日期間，公共部門將維持對公眾的
基本服務，及確保部門本身的基本運作。
澳門政府又指，澳門目前仍然處於防疫的重要時期，希望市民先透過電話查詢或網上預約，
如非緊急和必要的情況，推遲前往公共部門辦理手續；而公共部門會繼續採取嚴格的防疫措施，
包括要求接受服務的市民測量體溫、佩戴口罩及遞交健康聲明等。（ｔｆ）
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