【本港樓市】中原二手樓價指數按周跌０﹒０３％，結束４周連升

《經濟通通訊社２１日專訊》反映二手樓價表現的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報

１７８﹒８０點，按周跌０﹒０３％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ及

ＣＣＬ Ｍａｓｓ齊終止４周連升，確認新春前的旺市因新春長假開始而暫停。新春後疫症擴大

，傳統季節性旺市明顯被推遲。近期二手買賣有所增加，旺市可望重臨，估計３月下旬公布的Ｃ

ＣＬ才開始反映。



＊上半年ＣＣＬ目標１７０點＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒５４點，按周跌０﹒０２％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒８７點，按周微升０﹒０１點，連升５周共１﹒６２％。

ＣＣＬ（大型單位）報１７８﹒４４點，按周跌０﹒１７％，連跌２周共０﹒３７％。

新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，將於下周公布的ＣＣＬ開始反映，相信樓價走勢反覆

回軟。預期ＣＣＬ向下調整，２０２０年上半年目標１７０點水平。



＊九龍新界東連跌兩周＊



四區方面，本周兩區升兩區跌。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７６﹒８２點，按周跌

０﹒６２％，終止３周連升。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８７﹒０５點，按周跌０﹒５２％。

港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒２５點，按周升０﹒１７％，結束２周連跌。新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１６６﹒１７點，按周升１﹒０１％，連升５周共２﹒９３％。

新春前旺市５周計，ＣＣＬ累升１﹒６６％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升１﹒５３％，ＣＣＬ（

中小型單位）累升１﹒６２％，ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒８６％。新春前用家搶先入市，新

界西樓價５周累升２﹒９３％，升幅是四區之冠。九龍累升１﹒７８％，港島累升

１﹒２８％，新界東累跌０﹒５３％。（ｃｌ）

