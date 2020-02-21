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即市新聞

21/02/2020 16:02

【本港樓市】中原二手樓價指數按周跌０﹒０３％，結束４周連升

　　《經濟通通訊社２１日專訊》反映二手樓價表現的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報
１７８﹒８０點，按周跌０﹒０３％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ及
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ齊終止４周連升，確認新春前的旺市因新春長假開始而暫停。新春後疫症擴大
，傳統季節性旺市明顯被推遲。近期二手買賣有所增加，旺市可望重臨，估計３月下旬公布的Ｃ
ＣＬ才開始反映。

＊上半年ＣＣＬ目標１７０點＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８０﹒５４點，按周跌０﹒０２％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１７８﹒８７點，按周微升０﹒０１點，連升５周共１﹒６２％。
ＣＣＬ（大型單位）報１７８﹒４４點，按周跌０﹒１７％，連跌２周共０﹒３７％。
　　新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，將於下周公布的ＣＣＬ開始反映，相信樓價走勢反覆
回軟。預期ＣＣＬ向下調整，２０２０年上半年目標１７０點水平。

＊九龍新界東連跌兩周＊

　　四區方面，本周兩區升兩區跌。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒８２點，按周跌
０﹒６２％，終止３周連升。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒０５點，按周跌０﹒５２％。
港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒２５點，按周升０﹒１７％，結束２周連跌。新界西ＣＣＬ　
Ｍａｓｓ報１６６﹒１７點，按周升１﹒０１％，連升５周共２﹒９３％。
　　新春前旺市５周計，ＣＣＬ累升１﹒６６％，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ累升１﹒５３％，ＣＣＬ（
中小型單位）累升１﹒６２％，ＣＣＬ（大型單位）累升１﹒８６％。新春前用家搶先入市，新
界西樓價５周累升２﹒９３％，升幅是四區之冠。九龍累升１﹒７８％，港島累升
１﹒２８％，新界東累跌０﹒５３％。（ｃｌ）

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