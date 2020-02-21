《經濟通通訊社２１日專訊》地政總署公布，將於下周五（２８日）起公開招標出售九龍旺
角新填地街及上海街住宅用地，招標於下周五開始，截標日期為３月２７日。
該地皮位於九龍內地段第１１２３８號，地盤總面積約為２７１８平方呎，指定作非工業
（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最低樓面面積為１４６７７平方呎。
賣地圖則亦註明地盤Ａ及地盤Ｂ作私人住宅用途的最高可建樓面面積，分別達８９２１平方
呎及１１４６４平方呎。（ｙｗ）
21/02/2020 17:10
《本港樓市》旺角新填地街及上海街住宅地招標，下月２７日截標
《經濟通通訊社２１日專訊》地政總署公布，將於下周五（２８日）起公開招標出售九龍旺
角新填地街及上海街住宅用地，招標於下周五開始，截標日期為３月２７日。
該地皮位於九龍內地段第１１２３８號，地盤總面積約為２７１８平方呎，指定作非工業
（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最低樓面面積為１４６７７平方呎。
賣地圖則亦註明地盤Ａ及地盤Ｂ作私人住宅用途的最高可建樓面面積，分別達８９２１平方
呎及１１４６４平方呎。（ｙｗ）
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