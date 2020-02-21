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21/02/2020 16:38

【企業盈警】星島料去年虧損２２００萬，執董及高層將減薪２５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》星島（０１１０５）發盈警，預期截至去年１２月底止全年，
將錄得淨虧損２２００萬元，主要由於香港在去年下半年激烈抗議行動及環球地區政治不明朗，
導致經濟放緩，令報章廣告收益減少，以及若干非經常性開支項目所致。
　　星島又指，鑑於現時惡劣的營商環境，將實施一系列措施以減省成本，包括不同程度的員工
薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員將會減薪２５％。（ｙｗ）

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