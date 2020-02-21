【企業盈警】中國服飾（０１１４６）料去年純利最少大減六成

《經濟通通訊社２１日專訊》中國服飾控股（０１１４６）發盈警，預期截至去年１２月底

止，全年純利將按年大幅減少最少６０％。

公司預期純利大幅下跌，主要由於宏觀經濟增長放緩及零售市場不景氣，導致集團零售網點

數目、收入及毛利下降；集團於有關年度收到之政府財政獎勵、稅收返還及利息收入的減少；以

權益結算的購股權費用攤銷的增加；及商譽減值。

集團又指，儘管受相關因素影響，但認為集團策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政

狀況仍然保持穩健。（ｓｋ）

