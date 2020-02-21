【企業盈警】中國環境資源（０１１３０）料中期虧損收窄

《經濟通通訊社２１日專訊》中國環境資源集團（０１１３０）公布，預期截至去年１２月

３１日止六個月錄得之虧損較２０１８年同期有所減少。

由於：（ｉ）由於產品組合變動導致毛利增加至約１０１０萬元；（ｉｉ）生物資產公允值

變動減出售成本產生之虧損減少至約１１０萬元；（ｉｉｉ）主要因於期內薪金、廣告及推廣開

支以及法律與專業費用減少，導致一般開支和行政及經營開支減少至約２１８０萬元；及（ｉｖ

）按公允值計入損益之投資公允值變動虧損於期內減少至約２０萬元。

公司預期中期業績於本月２８日刊發。（ｂｎ）

