【新冠肺炎】中國旺旺料疫症對業務營運及財務表現造成不利影響

《經濟通通訊社２１日專訊》中國旺旺（００１５１）公布，本月１０日起集團的大部分生

產設施及銷售分公司已陸續取得了政府批准及逐步恢復營運。不過，由於在某些地區（包括湖北

省地區）交通運輸的暫停或僅提供有限度的服務，集團仍未回復其正常的營運水平，從而將影響

集團短時間的銷售。

集團預計，於２０２０年３月３１日結束的財政年度，疫症的爆發可能會對集團２０２０年

２月及３月時期的業務營運及財務表現產生不利的影響，但目前對實際影響進行量化仍太早。

（ｊｏ）

