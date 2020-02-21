  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2020 16:50

【新冠肺炎】中國旺旺料疫症對業務營運及財務表現造成不利影響

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國旺旺（００１５１）公布，本月１０日起集團的大部分生
產設施及銷售分公司已陸續取得了政府批准及逐步恢復營運。不過，由於在某些地區（包括湖北
省地區）交通運輸的暫停或僅提供有限度的服務，集團仍未回復其正常的營運水平，從而將影響
集團短時間的銷售。
　　集團預計，於２０２０年３月３１日結束的財政年度，疫症的爆發可能會對集團２０２０年
２月及３月時期的業務營運及財務表現產生不利的影響，但目前對實際影響進行量化仍太早。
（ｊｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS21/02/2020
【FOCUS】日圓好景不再 留意亞洲走資
生財有道21/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯14元中長線吸納
生財有道21/02/2020
【新冠肺炎】北角警署警員確診 居油塘宿舍曾與59同袍聚餐
中國故事21/02/2020
【新冠肺炎】衛健委：全國新增確診889宗 湖北以外出現反彈
國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金