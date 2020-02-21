《小傳日記》馬交佬失勢，魚缸表現危，又跌三百點，失守廿天線

《小傳日記》「孖屐」早幾日挑戰牛熊線（２７６７２點），但遲遲都未能攻佔，所以今日

（２１日）魚缸從高位回落，低開百幾點之後跌勢加劇，大隻藍戰士早排炒高，所以今日獲利盤

出晒嚟，而雖然馬交最近會重開賭場，但有幾多回頭客都仲係未知之數，所以濠賭佬已經跌定先

，金沙（０１９２８）穩佔跌幅「狀元」位置；午後恆指跌幅加劇，低見２７２６４點跌３４４

點，連廿天線（２７３３８點）都失守埋，真係陰功豬囉。最終恆指收報跌３００點或逾１巴仙

，主板成交１００２﹒５１億銀減少逾半巴仙；國貨收報１０７９０點，跌１２３點或跌逾１巴

仙。

神州Ａ場走勢仲係好靚仔！抵讚！上證綜合指數收３０３９點，升９點；深證成份指數收報

１１６２９點，升１２０點或升逾１巴仙。兩市合共成交１１７１０億銀人仔。

魚缸今日回吐，大隻藍戰士無可避免捱沽，但係大象（００００５）微跌唔夠半巴仙，報

５６﹒６５銀；生發發（００３８８）就挫逾１巴仙，報２６７﹒６銀；ＱＱ（００７００）回

吐逾２巴仙，報４０１銀；神州移動（００９４１）跌近１巴仙，報６６﹒１銀；ＡＩＡ

（０１２９９）潛逾半巴仙，報７９﹒１銀。



＊大摩雖唱好馬交難炒高，「孖屐」又失勢磚頭價跪低＊



大摩出報告，話永利馬交（０１１２８）未來６０日股價會跑贏大市，畀個「他屐」２０銀

，但今日班馬交佬就繼續被人沽落去，真係慘。永利澳門收跌近２巴仙，報１７﹒０４銀。銀娛

（０００２７）挫逾２巴仙，報５６銀；新濠國際（００２００）跪低近４巴仙，報１７﹒４２

銀；澳博（００８８０）跌逾１巴仙，報９﹒１９銀。金沙潛逾３巴仙，報３８﹒５銀；美高梅

（０２２８２）跌逾３巴仙，報１１﹒４６銀。

磚頭佬今日又潛水，特別係九置（０１９９７）更加跌幅顯著，摩通預測九置今年純利跌近

６％，末期息都有機會削埋，所以今日股價潛水逾２巴仙，報４０﹒２銀；恆地（０００１２）

跌逾１巴仙，報３６﹒０５銀；新地（０００１６）跌逾１巴仙，報１１２﹒５銀；新世界

（０００１７）挫逾１巴仙，報１０﹒０４銀；恆隆地產（００１０１）微跌唔夠半巴仙，報

１８銀。



＊１月賣樓差潤地難好價，中生有新藥股價仍然弱＊



早一排間間房企都公布銷售數據，真係苦過弟弟，連同今日潤地（０１１０９）公布１月份

銷售額按年跌三成三，股價都潛水逾１巴仙，報３５﹒１５銀；中海外（００６８８）跌逾２巴

仙，報２７﹒１銀；融創中國（０１９１８）潛逾３巴仙，報４１﹒６５銀；碧桂園

（０２００７）跌逾１巴仙，報１０﹒５８銀；「四條三」恆大（０３３３３）跪低逾１巴仙，

報１８﹒５６銀。

藥佬中生（０１１７７）話有隻新藥可以保護腦神經，今日已經向藥監局提交適應症申請，

但好似對股價未有太大刺激作用，今日跪低近２巴仙，報１１﹒２８銀；藥明生物

（０２２６９）跌近１巴仙，報１１６﹒８元；石藥集團（０１０９３）挫逾１巴仙，報

１９﹒０２銀；國藥控股（０１０９９）都潛水超過１巴仙，報２６﹒２銀；華潤醫藥

（０３３２０）微跌逾半巴仙，報７﹒３３銀。



＊疫症無門開體品都受害，食品難銷售潤啤又落後＊



肺炎搞到神州度度都未開門，就連安踏（０２０２０）早排都話，截至２月１４日仲有六成

門店處於停業狀態，將對今年上半年業務有影響，安踏體育跪低近２巴仙，報６９﹒９銀；滔搏

（０６１１０）微跌唔夠半巴仙，報１０﹒４８銀；李寧（０２３３１）挫近１巴仙，報

２３﹒１銀；波司登（０３９９８）跌近半巴仙，報２﹒６１銀；迅銷（０６２８８）跌近半巴

仙，報４０﹒７５銀。

無人出街食飯，又點會有人飲酒呢？中信建投就話，今年啤酒銷量可能有損失，而且影響全

年業績表現，啤酒股齊齊潛水，華潤啤酒（００２９１）跌逾４巴仙，報３７﹒９５銀；青島啤

酒（００１６８）潛近３巴仙，報４３﹒８５銀；百威亞太（０１８７６）跌逾１巴仙，報

２４﹒６銀。但係做食品嘅康師傅控股（００３２２）就逆市漲逾１巴仙，報１４﹒６銀。周末

愉快！請請！



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