《真知灼見－溫灼培》疫情肆虐日本，日圓受壓

《真知灼見》過去，當分析新冠狀疫情對金融市場影響，我們多會集中在中國感染人數上。

始終，中國是最多人感染的地方。而隨著中央對控制疫情作出極大努力，及國內專家指疫情有望

於４月左右結束，自然這也給予了市場投資者不少投資信心。但是，現時疫情似乎已非單單是中

國的問題，已擴散到東南亞；例如南韓，周四（２０日）一天內便新增５３宗確診過案，累計已

有１０４人感染。假使到４月份，就是中國的疫情「真」的完結，但如其他亞洲國家依然出現大

爆發，各國還在各自封關，在這情況下環球經濟仍可迅速回復正常嗎？相信正為此因，跟經濟走

的商品貨幣，當中尤以依賴亞洲經濟走的澳洲及新西蘭，以至大部分亞太區股市，其走勢近日明

顯出現回軟的原因。



＊日圓或向１１４進發＊



回看日本，除了鑽石公主號出現的嚴重感染，疫情似亦有擴散到社區中。現時整體日本社區

感染人數已增至９４宗。更令人擔心是日本政府在對抗疫效果不力，一旦大規模於社區擴散兼且

時間拖長，或會影響７月舉行的東京奧運；屆時，對日本經濟帶來的打擊更是不堪設想，相信這

是導致日圓近日跌勢加劇的其中主因。從圖表分析，１１２﹒２０兌１美元是日圓的一個重要支

持。一旦跌破，不排除將向１１４進發。

另外，就新冠狀疫情上中央專家有新看法，預告要有「長期作戰」的準備，認為該病毒有機

會像流感般會與人類共存。這意味甚麼呢？意味今次疫情不會像２００３年的沙氏一樣可於短時

間消失。因應這最新因素的改變，建議大家對一切投資要作出重新衡量。至於日本，我們更要提

防東京奧運隨時受影響。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

