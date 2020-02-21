【脫歐之後】施羅德：英國經濟是否可以在脫歐後反彈

《經濟通通訊社２１日專訊》施羅德資深歐洲經濟師及策略師Ａｚａｄ Ｚａｎｇａｎａ發

表道，英國的經濟近期一直徘徊在衰退邊緣，情況是否可以在脫歐後改善則主要取決於英國政府

的談判策略及其所取得的進展。若英國能夠避開徵收關稅這個重大議題，企業信心和投資或有望

回升。



＊現時還有哪些風險＊



現時的過渡期期間，英國與歐盟的經濟關係將大致維持不變，只是英國將不再參與歐盟的政

治議程。雙方將會就「未來關係」的規則及準則進行談判。在雙方均致力為最壞結果作出打算的

情況下，貿易突然中止和商品供應短缺仍是有可能發生的風險。若無法達成貿易協議或延長過渡

期的協議，英國或需在２０２１年初再次面臨無協議或斷崖式脫歐。



＊英國會以怎樣的方式進行談判＊



英國與歐盟將於今年春季啟動談判，並會以下列等議題展開對話：

若英國決定廢除歐盟統一標準需要怎麼處理？歐盟選擇更改這些標準的時候需要怎麼處理？

英國是否會事先獲得通知？由誰決定是否有任何一方違反協議？違反協議的代價是什麼？

若英國不願意允許人員自由流動，歐盟亦不會希望達成類似全面單一市場准入機制的最終結

果。因此，我們預期英國政府在現階段將按行業進行談判，而非尋求統一協議。此外，若英國希

望達成獨立的貿易協議便不可能成為關稅聯盟的正式成員。



＊英國會在貿易談判中優先考慮哪些行業＊



英國很可能會優先考慮製造業，特別是汽車行業、化學品及機械。與其採取孤注一擲的談判

策略，英國因應不同行業作出談判將有助降低過渡期結束時無法達成協議的風險。

雖然未被納入談判範圍的行業有可能要面臨關稅，但英國政府應該會為它們提供財政補貼。

英國有可能會為這些行業尋求新的過渡協議，以控制它們所受到的影響，同時亦將以保障這些行

業為前題達成「第二階段」協議。

另外，英國政府已著手與第三方談判，從而取代現行即將失效的歐盟貿易協議。



＊經濟活動是否會回升＊



現時英國已確定脫歐，加上貿易談判即將展開，Ｍａｒｋｉｔ的採購經理指數預覽數字在一

月份已出現顯著的反彈，暗示經濟活動有回升的跡象。不過，官方數據仍需要一些時間才能反映

出來。

作為可能出現無協議脫歐的準備，自去年起屯積的庫存將會是短期內一個重大的阻礙因素。

雖然庫存量正逐步減少，但仍然處於頗高的水平。這意味著產量及產出有可能需要在減少庫存的

過程中延遲復甦，國內生產總值亦難以在今年下半年之前有太大的回升。然而，一旦經濟開始反

彈，英國高於平均的增長起碼能夠持續至２０２１年。

不過，英國經濟是否可以復甦仍將取決於英國政府在貿易談判中所取得的進展，而避免陷入

談判僵局亦同樣重要。若企業收到世界貿易組織（ＷＴＯ）將實施關稅的風聲，貨幣市場的波動

將會重臨，而企業亦將因此縮減開支。（ｈｏ）

