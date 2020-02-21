中國新冠肺炎向外地蔓延，港股收挫３００點報２７３０８點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數集體走低，中國新型冠狀病毒肺炎確診數字

增速加快，衛健委通報，昨日全中國新增確診病例８８９宗，湖北以外地區新增確診病例出現反

彈，錄２５８宗，結束連續１６天下降。全國新增死亡人數１１８人。港股今早低開１５８點報

２７４５０點，內房及本地地產股領跌，重磅股騰訊（００７００）、港交所（００３８８）等

均走低，拖累恆指最低見２７２６４點跌３４４點，即穿廿天線。午後港股跌幅稍有收窄，惟重

磅股股持續向下，賭業股繼續遍軟，恆指最終收挫３００點或１﹒０９％，報２７３０８點，主

板成交減少０﹒６％至１００２﹒５１億元。國指則報１０７９０點，跌１２３點或

１﹒１３％。

重磅股方面，匯控（００００５）受業績消息拖累連跌第五日，收軟０﹒２６％，報

５６﹒６５元，五日累挫逾５％；中移動（００９４１）跌０﹒９７％，報６６﹒１元；騰訊走

低２﹒２％，報４０１元；港交所跌１﹒４％，報２６７﹒６元；建行（００９３９）軟

１﹒３７％，報６﹒４６元；友邦（０１２９９）跌０﹒６９％，報７９﹒１元。

上證綜指收報３０３９點，升９點或０﹒３１％，深證成指報１１６２９點，升１２０點或

１﹒０５％，總成交１１７１０﹒３３億元人民幣大增９﹒６％。



＊金沙收市後公布業績，績前先挫逾３％＊



金沙（０１９２８）今日公布業績，惟股價全日走低，挫３﹒３９％，報３８﹒５元，為本

日表現最差藍籌。銀娛（０００２７）跌２﹒３５％，報５６元。永利澳門（０１１２８）軟１

﹒６２％，報１７﹒０４元。新濠國際（００２００）附屬新濠博亞娛樂公布，截至去年１２月

３１日止第四季純利按年跌４６﹒１７％至６８１３﹒９萬美元，該股收挫３﹒８６％，報１７

﹒４２元。有消息指，美高梅中國（０２２８２）因澳門業務受到疫情衝擊，希望銀行放寬與９

７﹒５億港元循環信貸有關的財務契約，應聲走低３﹒０５％，報１１﹒４６元。

港鐵（０００６６）宣布今年全年港鐵車費不會有實際調整，亦市傳計劃將工作日、周日及

公共假日非高峰時段的列車運行頻次降至７分鐘一班，當中包括市區線、西鐵線及輕鐵服務，料

最快本月底推行，該股輕微下滑０﹒４５％，報４４﹒４５元。公用股亦隨市走低，中電

（００００２）跌０﹒４３％，報８２元；中華煤氣（００００３）軟０﹒４％，報１５﹒０８

元；電能實業（００００６）跌０﹒２７％，報５６﹒４元；港燈（０２６３８）跌

０﹒５１％，報７﹒８３元。

零售業受挫，多間地產商決定減租。美銀美林發表報告，假設收租股將為租戶提供３０％至

５０％的基本租金優惠為期兩個月，估計將拖累零售租金收入減少約５％至８％，九倉

（００００４）跌２﹒２３％，報１９﹒７元；鷹君（０００４１）走低１﹒４４％，報２３﹒

９元；置富（００７７８）滑０﹒２３％，報８﹒６８元；領展（００８２３）跌１﹒８６％，

報７６﹒４５元；太古地產（０１９７２）挫２﹒８２％，報２４﹒１５元。



＊信利國際廠區全線復工，收漲２﹒６％＊



人民幣中間價今報７﹒０２１０，連跌第四日，創去年１２月１２日以來逾兩個月最低。市

場恐內房資產價格下滑，股價全線走軟，中海外（００６８８）跌２﹒３４％，報２７﹒１元；

世茂房（００８１３）下滑１﹒８％，報２７﹒３元；龍湖（００９６０）跌１﹒３６％，報

３６﹒４元；融創（０１９１８）走低３﹒０３％，報４１﹒６５元。潤地（０１１０９）公布

，１月銷售金額約１１０﹒４億元人民幣，銷售建築面積約５０萬平方米，分別按年減少

３２﹒７％及４８﹒８％，潤地收跌１﹒２６％，報３５﹒１５元。

華為宣布將於下周一（２４日）正式發報全新折疊屏手機ＨＵＡＷＥＩ Ｍａｔｅ Ｘｓ

和多款終端新品。手機設備股個別發展，瑞聲（０２０１８）軟１﹒２２％，報５６﹒４５元；

舜宇（０２３８２）跌１﹒６％，報１２８﹒９元；富智康（０２０３８）平收，報１﹒２７元

；華顯光電（００３３４）則揚７﹒２７％，報０﹒５９元。另外，信利國際（００７３２）稱

，截止１７日內地六６個廠區全線復工，６０００多名員工已經返崗，產能恢復至七成，收漲２

﹒６３％，報１﹒１７元。

日韓股市受累新型冠狀病毒疫情擴散走低，金價上揚帶動金礦股走高，中國黃

金（０２０９９）漲５﹒５７％，報６﹒２５元；招金（０１８１８）升３﹒２６％，報９﹒４

９元；山東黃金（０１７８７）揚２﹒８７％，報２０﹒１元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒

３１％，報３﹒８８元；金川國際（０２３６２）走高２﹒９％，報０﹒７１元。相關的

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升２﹒２２％，報１１９８元。（ｎｓ）

