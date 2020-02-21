《鍾之日記》疫情擴散到日韓，Ａ場強升恒指跌

《鍾之日記》２月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



新型冠狀病毒疫情持續肆虐，不過此前中國除湖北省以外地區新增確診數字連日下降，令中

央及地方下決心推進全面復工復產，挽救經濟，但殊不知疫情已經進入了一個新階段。南韓近日

出現了超級傳播者案例，大邱市一名女子確診新型冠狀病毒後在多個公眾場所「播毒」，導致南

韓一度受控的疫情開始進入高發期，單日新增百例個案，累計確診數字增至２０４例，是確診數

字第三高的國家，社區傳播危機一觸即發，相比起確診數字較高，但大多數病例集中在鑽石公主

號郵輪的日本（目前７２８宗確診），南韓的疫情問題更為嚴峻棘手。

中國各省市的疫情發展亦未能樂觀，近日出現的多宗集體感染案例，令復工潮出現不確定因

素：北京復興醫院近日通報３６宗新型冠狀病毒肺炎病例，患者包括醫護、清潔工甚至是患者家

屬；湖北、山東、浙江三省同於今日通報，有監獄服刑人員集體感染新冠肺炎，外界批評有地方

瞞報之嫌疑。全國新增確診病例在２０日出現湖北以外地區反彈，錄２５８宗，結束連續１６天

下降。而湖北省因漏報２２０人監獄確診，今日修改數字，全省新增確診病例數由４１１例訂正

為６３１例，累計確診病例數由６２４４２例訂正為６２６６２例。

疫情反彈兼向鄰近國家擴散，港股今早低開１５８點報２７４５０點，午後港股跌幅稍有收

窄，惟重磅股股持續向下，賭業股繼續遍軟，恆指最終收挫３００點或１％，報２７３０８點，

主板成交減少０﹒６％至１００２﹒５１億元。



＊Ａ場連續３天成交破萬億，本周急漲４％＊



滬深股市昨（２０日）猛漲，今早隨著多個權重板塊低開回吐，但在科技板塊暴升拉漲下倒

升，滬綜指盤中一度突破３０５０點，全日收升０﹒３１％，報３０３９﹒６７點。憧憬各地復

工及活水進場，本周Ａ股實現大復仇，滬指收復春節後復市造成的裂口，累計急漲４﹒２％。

深市今日再度爆發，深成指漲１﹒０５％，創業板指抽高１﹒８２％。

Ａ場交投超旺屢破紀錄，本周連續三天成交破萬億元人民幣，今日兩市成交１１７１１億元

人民幣，按日增加９﹒６％，創下去年３月８日以來成交額新高，惟外資見機行事，今日通過陸

股通淨流出Ａ股１１﹒２億元人民幣。



＊新能源車補貼傳獲延長，汽車銷量跌幅創紀錄＊



新型冠狀病毒肺炎在中國肆虐，令汽車需求大、面臨補貼退坡的新能源汽車產業雪上加霜。

外電引述知情人士透露，中國有關部門正在考慮延長購買新能源汽車財政補貼政策的時間，即明

年新能源汽車補貼可能不會全面退出，惟該計劃目前尚在初步討論階段，國家財政部與工信部均

未就報道作出回應。

另一方面，中國汽車工業協會向相關部門提交了推遲全國範圍實施國六排放標準的建議，不

過目前還未確認建議有否被採納。

疫情對經濟的影響漸漸浮現，汽車行業數據更是不堪。乘聯會公布最新一期汽車銷量數據，

２月上半月（２月１－１６日），國內乘用車廠家零售銷量同比大跌９２％，跌幅創歷史最高紀

錄。

雖然市場仍然憧憬國家出手扶助汽車行業，但疫情對經濟的負面影響目前仍未完全反映，資

金似乎對此存在戒心。汽車板塊今日互有漲跌，華晨中國（０１１１４）及廣汽（０２２３８）

雙雙升約１﹒８％，東風集團（００４８９）亦揚１﹒５％。惟長城汽車（０２３３３）及中升

控股（００８８１）齊微跌０﹒５％，比亞迪（０１２１１）跌０﹒４％；吉利（００１７５）

則無起跌。



＊陳峰巡業務顯權力，海航系回落＊



外媒上日報道海南省政府有意接管海航集團，海航集團高管隨即否認消息，更在官網刊登文

章表示，一把手陳峰昨日下午赴海航美蘭基地巡視業務。集團此舉或為暗示管理層在集團內仍有

權力。

官網文章寫道，海航集團黨委書記、董事長陳峰「深入工作一線，調研疫情防控工作，檢查

生產恢復情況，並慰問了奮戰在疫情防控一線的幹部員工，要求全體海航人要守土有責、守土擔

責、守土盡責，切實履行好海航集團應盡的社會責任和公共運輸安全責任」。

陳峰出巡，無疑是向海航系重組憧憬潑冷水，海航系股份全線普遍回落，海航科技投資

（０２０８６）挫６﹒７％，報０﹒４８５元、東北電氣（０００４２）回吐５﹒７％，報

０﹒５元。惟美蘭空港（００３５７）續漲４％，收報７﹒０２元，連升兩日。

早前的接管報道指海南政府打算將海航部分航空資產打包轉售予國內大型民航公司。三大中

資航空股亦同樣走低，首都機場軟１﹒５％，國航（００７５３）跌１﹒９％，東方航空

（００６７０）跌４﹒２％，南方航空（０１０５５）挫近３％。



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