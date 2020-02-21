【海航動向】海航系Ａ股兩邊走，海航創新漲停，凱撒旅業挫３％

《經濟通通訊社２１日專訊》針對外媒報道海南省政府有意接管海航集團，在海航集團高管

向內媒否認消息後，集團官網刊登文章，報道一把手陳峰昨日（２０日）下午赴海航美蘭基地巡

視業務，或為顯示管理層在集團內仍有權力。

海航系昨日（２０日）暴漲後今早升跌互見，海航創新（滬：６００５５５）漲停，海航控

股（滬：６００２２１）抽高４﹒６％，海航投資（深：０００６１６）升２﹒７％，惟凱撒旅

業（深：０００７９６）跌３﹒１％，海航基礎（滬：６００５１５）挫２﹒３％。

海航集團官網文章指，海航集團黨委書記、董事長陳峰「深入工作一線，調研疫情防控工作

」，陳峰一行人在美蘭基地運行指揮中心視察期間，海航控股、首都航空、天津航空、金鵬航空

等企業的負責人分別匯報了疫情防控工作及生產經營的恢復情況。此前消息指海南政府打算將海

航部分航空資產打包轉售予國內大型民航公司。

表列海航系Ａ股表現：



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅

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海航創新（滬：６００５５５） ２﹒２４元 升９﹒８０％

海航控股（滬：６００２２１） １﹒８４元 升４﹒５５％

海航投資（深：０００６１６） ２﹒６８元 升２﹒６８％

海航科技（滬：６００７５１） ２﹒９６元 跌０﹒３４％

渤海租賃（深：０００４１５） ３﹒５７元 跌０﹒２８％



東北電氣（深：０００５８５） １﹒８２元 跌０﹒５５％

供銷大集（深：０００５６４） ２﹒１３元 跌０﹒９３％

海越能源（滬：６００３８７） ７﹒９４元 跌１﹒２４％

海航基礎（滬：６００５１５） ５﹒２２元 跌２﹒２５％

凱撒旅業（深：０００７９６） ８﹒４１元 跌３﹒１１％

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（ｅｙ）

