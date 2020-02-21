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21/02/2020 10:56

【海航動向】海航系Ａ股兩邊走，海航創新漲停，凱撒旅業挫３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》針對外媒報道海南省政府有意接管海航集團，在海航集團高管
向內媒否認消息後，集團官網刊登文章，報道一把手陳峰昨日（２０日）下午赴海航美蘭基地巡
視業務，或為顯示管理層在集團內仍有權力。
　　海航系昨日（２０日）暴漲後今早升跌互見，海航創新（滬：６００５５５）漲停，海航控
股（滬：６００２２１）抽高４﹒６％，海航投資（深：０００６１６）升２﹒７％，惟凱撒旅
業（深：０００７９６）跌３﹒１％，海航基礎（滬：６００５１５）挫２﹒３％。
　　海航集團官網文章指，海航集團黨委書記、董事長陳峰「深入工作一線，調研疫情防控工作
」，陳峰一行人在美蘭基地運行指揮中心視察期間，海航控股、首都航空、天津航空、金鵬航空
等企業的負責人分別匯報了疫情防控工作及生產經營的恢復情況。此前消息指海南政府打算將海
航部分航空資產打包轉售予國內大型民航公司。
　　表列海航系Ａ股表現：

　　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海航創新（滬：６００５５５）　　　２﹒２４元　　　升９﹒８０％
　　海航控股（滬：６００２２１）　　　１﹒８４元　　　升４﹒５５％
　　海航投資（深：０００６１６）　　　２﹒６８元　　　升２﹒６８％
　　海航科技（滬：６００７５１）　　　２﹒９６元　　　跌０﹒３４％
　　渤海租賃（深：０００４１５）　　　３﹒５７元　　　跌０﹒２８％

　　東北電氣（深：０００５８５）　　　１﹒８２元　　　跌０﹒５５％
　　供銷大集（深：０００５６４）　　　２﹒１３元　　　跌０﹒９３％
　　海越能源（滬：６００３８７）　　　７﹒９４元　　　跌１﹒２４％
　　海航基礎（滬：６００５１５）　　　５﹒２２元　　　跌２﹒２５％
　　凱撒旅業（深：０００７９６）　　　８﹒４１元　　　跌３﹒１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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