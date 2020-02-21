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21/02/2020 08:41

【抗疫維穩】李克強：糾正影響復工不合理規定，高度重視醫務保護

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強主持召開中央應對新冠
肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，要高度重視對醫務人員保護、關心、愛護，加強各方面
支持保障，加快應用臨床有效藥物救治患者，在做好疫情防控同時推動有序復工復產。
　　會議指出，醫務人員戰鬥在一線，是戰勝疫情的中堅力量。目前全國部分醫務人員不幸被病
毒感染，大部分在湖北且發生在２月１日前。要全力救治受感染醫務人員，切實防止再發生感染
問題。
　　會議指出，要在努力控制傳染源、切斷傳播途徑的同時，進一步加強患者有效治療。近段時
間藥物篩選和應用取得積極進展。要加大效果較好藥物向臨床一線投放使用，組織生產企業加快
生產、保障供應，出台鼓勵措施引導康復患者提供血漿支持，推廣應用臨床有效的血漿治療，加
強多學科聯合救治，著力降低重症患者病亡率，努力防止輕症演變為重症。
　
＊要加強員工健康監測和個人防護＊
　
　　會議審議了企事業單位復工復產疫情防控措施指南。會議指出，當前復工復產正在有序推進
，指導企事業單位分類精准科學防控至關重要。要加強員工健康監測和個人防護，實行零報告制
度。落實工作場所、食堂、宿舍等防控措施，減少員工聚集和集體活動，發現異常情況及時採取
處置措施。各地區各部門要統籌疫情防控和經濟社會發展，分區分級精准做好疫情防控，推動有
序復工復產，糾正影響復工復產的不合理規定。
　　會議要求，國務院聯防聯控機制要根據湖北省進一步推遲復工復產時間的需要，加強生活必
需品協調調度，確保糧油菜、肉蛋奶等供應充足，有關成員單位要保障物流通道暢通。

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