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21/02/2020 09:04

【抗疫維穩】交通運輸部：力保公路水路１．８萬億元年度目標任務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》交通運輸部部長李小鵬表示，明確要積極促進交通有效投資，
努力完成公路水路１﹒８萬億年度目標任務。按照「抓在建、促新開、強儲備、擴資金」的思路
，推動在建項目盡快復工，提前啓動一批符合國家重大戰略、符合規劃方向的建設項目，抓緊研
究論證一批重大項目，加快推動下達今年第二批投資計劃。
　　據２０２０年全國交通運輸工作會上透露的資料顯示，２０２０年交通運輸將完成鐵路投資
８０００億元（人民幣．下同），公路水路投資１﹒８萬億元，民航投資９００億元。在
２０１９年實現具備條件的鄉鎮和建制村通硬化路的基礎上，２０２０年實現具備條件的鄉鎮和
建制村通客車。
　　２０１９年末，交通部下達了２０２０年交通運輸固定資產投資計劃（第一批），其中包括
全國農村公路建設基金約４１９﹒２億元，港口建設費約７１﹒４億元。
　　李小鵬周四（２０日）主持召開部務會暨部應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議、聯防聯控
機制會議、復工復產機制會議。交通運輸部還要求全面落實好疫情防控期間收費公路免收車輛通
行費政策，並推動盡快制定出台相關配套支持措施。同時，交通部正在研究對提供應急運輸服務
企業的支持政策，指導中小微運輸企業用好用足支持扶持政策。（ａｃ）

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