  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2020 09:32

【新冠肺炎】衛健委：全國昨新增確診８８９宗，湖北以外出現反彈

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字增速較上日加快。國家衛健委
最新通報，２月２０日，全國新增確診病例８８９宗，新增死亡人數１１８人，其中湖北１１５
人，浙江、重慶、雲南各１人，新增治愈出院病例２１０９宗；當日重症病例減少２３１宗，新
增疑似病例１６１４宗。
　　　截至２月２０日，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例７５４６５宗，累計死亡人數
２２３６人；現有確診病例５４９６５宗；現有疑似病例５２０６宗；累計治愈出院病例
１８２６４宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０２宗，香港增至６８宗（５人出院，２人死），澳門
連續多日維持１０宗（出院人數增至６人），台灣２４宗（２人出院，１人死）。

＊湖北確診數字，國家衛健委與湖北省公布有出入＊

　　在國家衛健委最新通報中顯示，湖北新增確診病例６３１宗，累計確診６２６６２宗，現有
疑似病例４０９４宗。但據湖北省衛健委今早公布，當地新增確診病例為４１１宗，累計確診
６２４４２宗，現有疑似病例４０８４宗。

＊湖北以外地區新增病例結束１６天下降＊

　　據國家衛健委公布的數據，全國除湖北以外地區新增確診病例錄２５８宗，結束連續１６天
下降的趨勢。
　　過去１６天的數據分別為：８９０宗（３日）、７３１宗（４日）、７０７宗（５日）、
６９６宗（６日）、５５８宗（７日）、５０９宗（８日）、４４４宗（９日）、３８１宗
（１０日）、３７７宗（１１日）、３１２宗（１２日）、２６７宗（１３日）、２２１宗
（１４日）、１６６宗（１５日）、１１５宗（１６日）、７９宗（１７日）、５６宗
（１８日）、４５宗（１９日）。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】林鄭：防疫抗疫基金加碼至300億 更多界別受惠
FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
中國故事20/02/2020
【新冠肺炎】全國僅新增確診不足400宗 累計病例74576宗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金