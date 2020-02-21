【新冠肺炎】衛健委：全國昨新增確診８８９宗，湖北以外出現反彈

《經濟通通訊社２１日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字增速較上日加快。國家衛健委

最新通報，２月２０日，全國新增確診病例８８９宗，新增死亡人數１１８人，其中湖北１１５

人，浙江、重慶、雲南各１人，新增治愈出院病例２１０９宗；當日重症病例減少２３１宗，新

增疑似病例１６１４宗。

截至２月２０日，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例７５４６５宗，累計死亡人數

２２３６人；現有確診病例５４９６５宗；現有疑似病例５２０６宗；累計治愈出院病例

１８２６４宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１０２宗，香港增至６８宗（５人出院，２人死），澳門

連續多日維持１０宗（出院人數增至６人），台灣２４宗（２人出院，１人死）。



＊湖北確診數字，國家衛健委與湖北省公布有出入＊



在國家衛健委最新通報中顯示，湖北新增確診病例６３１宗，累計確診６２６６２宗，現有

疑似病例４０９４宗。但據湖北省衛健委今早公布，當地新增確診病例為４１１宗，累計確診

６２４４２宗，現有疑似病例４０８４宗。



＊湖北以外地區新增病例結束１６天下降＊



據國家衛健委公布的數據，全國除湖北以外地區新增確診病例錄２５８宗，結束連續１６天

下降的趨勢。

過去１６天的數據分別為：８９０宗（３日）、７３１宗（４日）、７０７宗（５日）、

６９６宗（６日）、５５８宗（７日）、５０９宗（８日）、４４４宗（９日）、３８１宗

（１０日）、３７７宗（１１日）、３１２宗（１２日）、２６７宗（１３日）、２２１宗

（１４日）、１６６宗（１５日）、１１５宗（１６日）、７９宗（１７日）、５６宗

（１８日）、４５宗（１９日）。（ａｃ）

