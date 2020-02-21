【新冠肺炎】台灣新增２名新冠肺炎確診患者，累計確診２６宗

《經濟通通訊社２１日專訊》台灣流行疫情指揮中心今日公布，台灣新增２宗新冠肺炎確診

病例，兩名患者分別為當地第２４宗確診患者的２０歲外孫女以及４０多歲小女兒。截至目前，

台灣確診病例累計２６宗。

據悉，第２４宗確診患者與小女兒同住，而外孫女只曾於２月１１日到醫院探望患者５分鐘

，兩人均無外遊史，當地衛生部門正調查感染源。

第２４宗確診患者是一名６７歲的婦人，患有高血壓、痛風病史，預估１月初染病，目前仍

在醫院隔離治療。（ａｃ）

