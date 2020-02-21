【新冠肺炎】ＩＭＦ：現時預測中國及全球經濟增長還為時過早

《經濟通通訊社２１日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃在摩洛哥的記
者會上表示，新型冠狀病毒疫情爆發後，現時仍還未完全受控，所以要準確預測今年中國及全球
經濟增長為時尚早。
她指，基金組織仍在評估中國經濟增長的預測，同時關注疫情對全球經濟的影響。不排除疫
情得到控制後，中國經濟會出現Ｖ型反彈，但亦可能出現Ｕ型反彈的情況，即疫情對經濟的影響
會持續更長時間。（ｊｔ）
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