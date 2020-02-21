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即市新聞

21/02/2020 11:26

【新冠肺炎】標普：最差情況下，疫情或致內銀可疑貸款率升一倍

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在新冠病毒疫情對國內生產活動的干擾下，一些企業和個人恐
將陷入「償債難」境地。標普全球評級發布《疫情下的中國銀行業：債務延期易，重塑標準難》
中表示，在最差情況下，疫情可能導致中國銀行系統的可疑貸款率上升近一倍。

＊料中國今年ＧＤＰ跌至５％＊

　　標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，若國內監管機構放鬆不良貸款的確認標準，內地銀行
或將花費數年時間恢復過往標準，一些機構的信用度也可能受到長期影響。疫情對中國經濟造成
的影響將主要體現在第一季度，到第三季度時，中國的經濟活動將有力復蘇。報告基本假設是，
疫情將在今年三月穩定、四月將不再有新增感染。在此假設下，預估中國２０２０年全年ＧＤＰ
增速將下降至５％。

＊可疑貸款率或增達１１﹒５％＊

　　另外，報告預計，中國全行業的商業銀行總不良貸款率將升至６％左右的峰值。總不良貸款
具體包括，報表內不良貸款、關注類貸款，以及給予特殊考量的貸款。若這一情況發生，則撥備
覆蓋率可能從２０１９年第四季度的１８６％降至５８％。
　　報告預計，銀行將對４％左右的問題貸款予以延後還款期限處理。將與之前在疫情爆發前估
算的６﹒５％－７﹒５％的可疑貸款率相加，得出在疫情爆發後的基本假設情景下，中國的可疑
貸款率或將高達１０﹒５％－１１﹒５％。
　　自然災害發生後，政府通常會給予個人或企業幫扶，這能夠緩解銀行資產質量的壓力。監管
機構放鬆對受災地區借款人不良貸款的確認標準也不是新鮮事，在亞洲、中東歐、中東及非洲均
有先例。在這些實例中發現，一旦標準放鬆，監管機構可能需要花費數年時間來重建不良貸款確
認標準及財務報表質量。（ｊｔ）

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