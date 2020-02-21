【新冠肺炎】澳洲西悉尼大學：將資助中國留學生１５００澳元返澳

《經濟通通訊社２１日專訊》澳洲西悉尼大學表示，將補助中國留學生１５００澳元
（９９２美元）從第三個國家返回澳洲的機票。目前澳洲政府表示，只要這些學生在中國以外待
夠１４天，就可獲准回到澳洲。
澳洲此前禁止從中國內地到澳洲的外籍人士入境至本月２９日。隨著澳洲新學年開始，澳洲
的大學擔心如果中國留學生幾周內不能回到校園，將有數以千計的留學生會退學，並尋求去其他
國家留學。（ｊｔ）
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