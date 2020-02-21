【貿易休戰】兩部門：解除美國含反芻動物成分寵物食品進口限制

《經濟通通訊社２１日專訊》海關總署、農業農村部聯合發佈２０２０年關於解除美國含反芻動
物成分寵物食品進口限制的公告。根據風險評估結果，自公告發布之日起，解除原農業部、原國
家出入境檢驗檢疫局聯合發布的２００１年第１４３號公告中對美國含反芻動物成分寵物食品的
限制，允許符合中國法律法規要求的美國含反芻動物成分寵物食品進口。有關美國輸華寵物食品
檢驗檢疫要求另行制定並公布。（ｗｌ）
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