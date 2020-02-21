  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2020 09:29

【貿易休戰】兩部門：解除美國含反芻動物成分寵物食品進口限制

《經濟通通訊社２１日專訊》海關總署、農業農村部聯合發佈２０２０年關於解除美國含反芻動
物成分寵物食品進口限制的公告。根據風險評估結果，自公告發布之日起，解除原農業部、原國
家出入境檢驗檢疫局聯合發布的２００１年第１４３號公告中對美國含反芻動物成分寵物食品的
限制，允許符合中國法律法規要求的美國含反芻動物成分寵物食品進口。有關美國輸華寵物食品
檢驗檢疫要求另行制定並公布。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】林鄭：防疫抗疫基金加碼至300億 更多界別受惠
FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
中國故事20/02/2020
【新冠肺炎】全國僅新增確診不足400宗 累計病例74576宗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金