【新冠肺炎】中國旅遊研究院：料今年國內旅遊減收１．１８萬億元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國旅遊研究院召開「《中國旅遊經濟藍皮書Ｎｏ﹒１２》線

上發布會」。中國旅遊研究院院長戴斌在會上透露，這次重大疫情對旅遊經濟的影響，該院做了

研究性質的測算，預計２０２０年一季度及全年，國內旅遊人次分別負增長５６％和

１５﹒５％，全年同比減少９﹒３２億人次；國內旅遊收入分別負增長６９％和２０﹒６％，全

年減收１﹒１８萬億元。（ｗｌ）

