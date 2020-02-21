【新冠肺炎】中國旅遊研究院：料今年國內旅遊減收１．１８萬億元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國旅遊研究院召開「《中國旅遊經濟藍皮書Ｎｏ﹒１２》線
上發布會」。中國旅遊研究院院長戴斌在會上透露，這次重大疫情對旅遊經濟的影響，該院做了
研究性質的測算，預計２０２０年一季度及全年，國內旅遊人次分別負增長５６％和
１５﹒５％，全年同比減少９﹒３２億人次；國內旅遊收入分別負增長６９％和２０﹒６％，全
年減收１﹒１８萬億元。（ｗｌ）
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