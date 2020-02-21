《經濟通通訊社２１日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，１月
人民幣國際支付份額由去年１２月的１﹒９４％下降至１﹒６５％，持平於去年１０月創下的低
位，人民幣國際支付排名則繼續維持在全球第六位。
ＳＷＩＦＴ稱，１月人民幣支付價值相比１２月下降了１２﹒６２％，同期全球支付價值則
均增長了３﹒０１％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣１月仍在第八位，份額為
１﹒１１％，上月為１﹒１９％。（ｗｌ）
21/02/2020 10:22
【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：假期影響１月人民幣國際支付佔比下降
《經濟通通訊社２１日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，１月
人民幣國際支付份額由去年１２月的１﹒９４％下降至１﹒６５％，持平於去年１０月創下的低
位，人民幣國際支付排名則繼續維持在全球第六位。
ＳＷＩＦＴ稱，１月人民幣支付價值相比１２月下降了１２﹒６２％，同期全球支付價值則
均增長了３﹒０１％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣１月仍在第八位，份額為
１﹒１１％，上月為１﹒１９％。（ｗｌ）
|生財有道21/02/2020
【新冠肺炎】北角警署警員確診 居油塘宿舍曾與59同袍聚餐
|國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
|中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
|生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】林鄭：防疫抗疫基金加碼至300億 更多界別受惠
|FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
|生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰