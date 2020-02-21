【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：假期影響１月人民幣國際支付佔比下降

《經濟通通訊社２１日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，１月

人民幣國際支付份額由去年１２月的１﹒９４％下降至１﹒６５％，持平於去年１０月創下的低

位，人民幣國際支付排名則繼續維持在全球第六位。

ＳＷＩＦＴ稱，１月人民幣支付價值相比１２月下降了１２﹒６２％，同期全球支付價值則

均增長了３﹒０１％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣１月仍在第八位，份額為

１﹒１１％，上月為１﹒１９％。（ｗｌ）

