《神州縱橫－凌昆》疫情時經濟影響危減機多

《神州縱橫》中國疫情形勢依然嚴峻，但總體來看有趨緩及受控跡象，國家的大量投入及民

眾的積極參與可說已漸見成效。若此改善走勢持續，對經濟的打擊或會較原先估計為低。



＊對經濟衝擊或限於首季＊



疫情改善的最根本反映是新增確診及疑似人數等均呈現持續下降走勢，顯示疫症爆發或已過

了高峰。走勢無論在湖北及其他地區均如是，故形勢可說是在全面改善中。按此估計疫情可望在

３月底大致消除，現時唯一未確定因素是會否隨著復工浮出新的小規模爆發。這個風險雖不能排

除，但因各地均嚴陣以待做好預防工作，且復工是分批逐步進行，故引致顯著爆發的可能性較低

。如是則對中國經濟的衝擊很可能只限於首季，且受影響程度亦會較低。首季ＧＤＰ仍可能破五

，能只須保四，之後生產及消費等將可反彈，如加上政策得力全年可坐五望六。中央已開始注意

減低疫情對經濟的不利影響，採取了各種扶助企業措施。習近平已發出指示，要求在抗疫同時仍

要緊抓完成經濟及社會目標的工作。在最近的講話中，習近平又要求盡力保持經濟平穩運行，採

取措施應對疫情衝擊，包括：（一）積極推動企業復工復產，（二）推動重大項目開工建設，和

（三）著力穩定居民消費等。第一項已在進行中，即使有點波折亦只屬短期問題。次項是為了穩

定投資，並開拓新的防疫、扶貧結合領域，重點向重疫區傾斜。問題是中央仍未明白即使沒有疫

情，中國經濟仍須有重大投資計劃才可走出疫態，現時對此需要更大。



＊借疫情培育新增長＊



至於穩定消費則無大需要。遏抑的消費力疫後自會反彈性釋出，推動復工復產保證就業、收

入亦自會維持消費力。但習近平提出穩定汽車消費（如放寬限購等）則毫無必要亦不合適，民眾

如何消費應由市場引導，汽車消費更非應予鼓勵的項目。另方面，習近平提到的引導消費思路是

正確的，包括：（一）開發疫情導向的新興消費潛力如５Ｇ應用、網上服務等。（二）借疫情培

養人民健康生活習慣，從而推動相關供給產業。與此同時還要禁制「野味產業」，因這乃威脅衛

生安全的主因之一。事實上疫情帶來的生活及工作模式改變，可成為引導新產業、新投資及新增

長動力的發展契機。當中如生物工程、ＩＴ及自動化等領域受惠尤多。許多新產品及新模式浮現

。當局應予跟進及支持，勿讓良好的創新隨疫症而逝。醫療衛生工作自動化及機器人化，「隔離

經濟」引發的信息化自動化需求，更有效的全國性物資、物流管理體系及應變體系等，都是潛力

極高的新增長點，宜善加利用。《資深評論員 凌昆》

