【華為動向】華為丁耘：武漢工廠未復工，料不影響全球供應鏈

《經濟通通訊社２１日專訊》華為常務董事、運營商ＢＧ總裁丁耘周四（２０日）在倫敦接

受外媒採訪指，預計未來三到六個月，新型冠狀病毒肺炎疫情不會對其全球供應鏈產生很大影響

，他透露華為在廣東省幾乎所有的工廠都復工了，但是在武漢的一些工廠還沒有復工，至於海外

銷售和服務方面，例如歐洲七成員工是本地員工，因此不受影響。

丁耘此前在倫敦舉行的公司產品和解決方案發布會上表示，華為已獲得９１個５Ｇ商用合同

，中歐洲４７個、亞洲２７個、其他區域１７個，比上次確認的５０個有了較大增長。

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