【新冠肺炎】監獄成疫情新爆發地，湖北漏報２２０人監獄確診

《經濟通通訊社２１日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情在中國持續肆虐，最新疫情爆發地竟是

被網民稱為「最安全」的監獄，而最巧合的是，浙江、山東、湖北省份於同一日通報有大量服刑

人員確診受感染。山東省今早率先通報，新增確診病例２０２例，其中有２００例出現在任城監

獄，浙江省亦通報，新增確診病例２８例，據報有２７例為十里豐監獄的服刑人員，加上此前已

公布的７例確診病例，十里豐監獄已有３４名服刑人員確診。



＊武漢女子監獄獄長防控疫情不力被免職＊



疫情重災的湖北省衛健委網站上午突然公布，截至昨日（２０日）監獄部門報告了２７１例

新冠肺炎確診病例，其中只有５１例已被通報，其餘２２０例確診病例及１０例疑似病例則未被

通報，現將全省新增確診病例數由４１１例訂正為６３１例，累計確診病例數由６２４４２例訂

正為６２６６２例。據《湖北日報》報道，其中２３０例來自武漢女子監獄，監獄長因防控疫情

不力被免職。

監獄爆發嚴重疫情，為何湖北省遲遲沒有通報？當地衛健委解釋，因為監獄沒有接入傳染病

疫情網絡報告系統，昨晚接到監獄部門手工報卡後，經認真審核確認才將信息納入疫情數據及再

作公布。

但是湖北當局的解釋仍然沒有消除疑團。首先，湖北通報個案中包括了５１宗監獄內確診病

例，為何當局從未公開透露任何細節？其次，當地衛健委昨晚已收到了監獄部門通報，為何不及

時通報，而是要待別省出現同類案例後，才急急腳修正確診數字？外界質疑，相關部門害怕因疫

情在監獄爆發而擔責，且監獄內部資訊極不流通，所以才把情況壓住不報，結果令疫情傳播問題

更加嚴重。（ｅｙ）

