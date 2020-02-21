【數據解讀】國泰君安：１月Ｍ２增速降與疫情有關，新增貸符預期

《經濟通通訊社２１日專訊》國泰君安發表最新報告指出，１月Ｍ２同比增速基本符合預期

，環比下降０﹒３個百分點；Ｍ１的同比增速環比下降４﹒４個百分點至０﹒０％。整體上，Ｍ

２同比增速與１２月份相比明顯下降，我們認為與新型冠狀病毒在１月份爆發有關。在流動性預

計將維持的背景下，預計２０２０年Ｍ２同比增速將達８﹒４％左右。

報告認為，１月新增人民幣貸款基本符合預期，上升主要是由於新增外幣貸款、新增委託貸

款、新增信託貸款、新增股票融資、新增地方政府專項債券和新增資產支持證券同比增長。人民

幣貸款仍是政府支持實體經濟融資的主要渠道。１月新增人民幣貸款基本符合預期，中長期人民

幣貸款的增長顯示實體經濟的融資需求仍較好。２０２０年１月，新增對實體經濟的人民幣貸款

佔新增社會融資的比重達６８﹒８％。

國泰君安預計，中資銀行２０２０年預期穩健的盈利增速以及資產質量將推升其估值。維持

銀行業「跑贏大市」投資評級，首選股為招商銀行（０３９６８），對公司的投資評級以及目標

價分別為「買入」與５１﹒６２港元。（ｗｌ）



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