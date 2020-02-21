【新冠肺炎】衛健委：疫情暴發趨勢得到控制，要嚴防反彈

《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委副主任曾益新於今日召開的記者會上表示，目前全

國疫情總體趨勢向好，疫情暴發趨勢得到控制，部分省份新增病例實現零報告，但湖北省、武漢

市新增死亡病例還比較多。下一步要嚴防疫情反彈。

曾益新指出，目前全國疫情防控出現積極向好趨勢，可以用「４個下降、１個增加、部分省

份零報告」概括。「４個下降」是新增確診病例數在下降、全國湖北外其他省份每日新增確診病

例下降、湖北除武漢以外其他地市每日新增確診病例下降、武漢每日新增確診病例下降。「１個

增加」是新增出院病例２月１８日起全國連續三天超過確診病例數。

曾益新還透露，目前新冠病毒疫苗的研發，正按５條技術路線同步開展。目前有部分項目進

入到動物實驗的階段。



＊科技部：瑞德西韋對病毒有很好的耐受性＊



科學技術部副部長徐南平於同一場合表示，體外實驗表明瑞德西韋對病毒有很好的耐受性，

後來通過有關機構就跟相關公司進行聯繫，在武漢有１０個醫院參與瑞德西韋比較大規模的臨床

實驗。徐南平稱，跟大家一樣非期待瑞德西韋的臨床試驗結果，如果效果好的話，我們會一直保

持跟有關公司良好溝通。

而在中藥醫治成果方面，徐南平指出，全國中醫院參與救治的確診病例已經超過６萬例，佔

比在８５％以上，中醫治療有一定的療效；磷酸氯喹治療了輕症和普通症狀病人是１３０例，整

體來說效果不錯。（ｗｌ）

