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21/02/2020 14:26

【抗疫維穩】發改委：上兩周累投２﹒４萬噸豬肉，研再增加規模

　　《經濟通通訊社２１日專訊》為了增加豬肉市場供應，做好新冠肺炎疫情防控期間的重要生
活物資保障，據《央視》報導，從春節假期結束後的第一周開始，發改委會同有關部門每周組織
一次凍豬肉投放，前兩周合計投放２﹒４萬噸。
　　國家發展改革委價格司副司長彭紹宗表示，目前，發改委正在研究準備進一步增加規模，確
保武漢和湖北其他地市凍豬肉市場供應，必要時會增加投放量，加大投放力度，努力保障廣大群
眾豬肉基本消費需要。（ｗｌ）

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