【新冠肺炎】港媒引述消息：３月舉行的博鰲論壇將延期

《經濟通通訊社２１日專訊》新冠肺炎疫情防控進入關鍵時期，為防止大規模人員流動帶來

的疫情擴散風險，早前官方已明確表示，將集中討論審議延期召開今年全國兩會事宜。無獨有偶

，《南華早報》今引述消息稱，原定於３月２４－２７日舉行的博鰲論壇亦將延期。

博鰲論壇每年３月下旬登場，有外媒引述內地黨政人士指出，博鰲論壇就是根據兩會的精神

去討論的，自然也要等兩會結束，才有辦法開。

全國人大常委會會議將於下周一（２４日）召開，將審議推遲召開下月全國人大會議的議案

，意味兩會勢將延期舉行。（ｗｌ）（ｚｚ）

