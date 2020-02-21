【ＦＯＣＵＳ】日圓好景不再，留意亞洲走資

【ＦＯＣＵＳ】「愈動盪，愈升值」的日圓，突然好景不再。繼周四（２０日）兌美元錄去

年８月以來最大單日貶幅後，周五（２１日）續維持弱勢，兌港幣亦穿七算。日圓急挫固然因美

元「王者歸來」拖累，但隨著當地新冠肺炎確診病例急增至７２８例（包括鑽石公主號

６３４例），令本就脆弱的經濟前景、乃至７月奧運如期舉行倍添陰影，日圓的避險屬性或正悄

現質變。

與此同時，人幣、韓圜、坡元等一眾亞洲貨幣兌美元亦全無運行，港匯今早亦一度跌至一個

半月新低，此是否是資金流出亞洲警號？值得留意。



＊經濟前景惡化，本季或陷技術衰退＊



在雷曼危機、歐債危機、英國脫歐等事件中擔當「避風港」的日圓突然好景不再；兌美元周

四跌穿１１２的十個月低點，一度低見１１２﹒２３，周五料大概率錄兩年半以來最大周線跌幅

。每百日圓兌港元亦低見６﹒９３８，相當於較去年高位（７﹒５０７）跌７﹒５％。

日圓急挫固然因美匯「王者歸來」拖累（美匯指數今高見９９﹒７９３的三年高位），但更

深層原因，恐與當地經濟前景惡化有關。截至２０日晚１１時，日本境內新冠肺炎確診病例急增

至７２８例（包括鑽石公主號６３４例），政府官僚式處理疫情不力，引發社區爆發疑雲，加上

遊客銳減，恐令首季ＧＤＰ增長較去年第四季（按年－６﹒３％，為５年最低）更雪上加霜，並

陷入技術性衰退。

距離７月２４日東京奧運開幕尚有５個月，儘管國際奧委會強調「取消目前並不在考慮之列

」，但世衛就否認建議「不取消」；而日本正計劃舉行一系列測試，為奧運積累病毒防控經驗。

不確定性之下，預期受益奧運概念的日本最大廣告公司電通集團、運動服裝製造商美津濃、安保

公司Ｓｏｈｇｏ股價齊走低。



＊人幣、韓圜、坡元、港幣齊無運行＊



更令人憂心的是，儘管日本仍穩居全球最大債權國，但全球低通脹、低利率的大環境，似正

蠶食日圓作為避險貨幣的優勢。商品大王羅傑斯早在去年底已警告，市場對日圓的看法充滿誤解

，因為在世界歷史上，財政存在問題的國家貨幣全難逃貶值。

除了日圓，人幣、韓圜、坡元等一眾亞洲貨幣兌美元亦全無運行。據人行最新數據，截至１

月底，廣義貨幣（Ｍ２）餘額正式突破２００萬億關口，錄２０２﹒３１萬億，無獨有偶，人幣

兌美元中間價今續貶至逾兩個月低；韓圜、坡元兌美元則分別跌至四個月、三年低位；港匯今早

亦一度跌至一個月半新低，低見７﹒７９３９。

歷史走勢顯示，美元走強對新興市場而言並非福音，而反映亞洲新興市場一籃子貨幣走勢的

摩通亞洲貨幣指數（ＡＤＸＹ）年初至今累跌逾１﹒６％，是否是資金流出亞洲警號？值得留意

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