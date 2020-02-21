【新冠肺炎】北角警署警員確診，居油塘宿舍曾與５９同袍聚餐

《經濟通通訊社２１日專訊》警方公布，昨日一名４８歲男性警務人員經測試後初步對

「２０１９冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。該名警員與太太居於油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣

，駐守北角分區，現時負責東區警區防暴隊工作。根據警方初步資料，該同事在２月４－１６日

期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作，並於２月１８日晚曾在西環一家食肆與另外５

９名警務人員聚餐。該５９名人士被界定為密切接觸者，須接受檢疫。

過去１４日，該警員並沒有外遊記錄，並於２月１７和１８日休假。他在２月１８日身體不

適，在西環一間中醫診所求醫。翌日（１９日），警員再到政府診所求醫，２月２０日經初步測

試後對「２０１９冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。



＊３６同袍昨晚香港仔區執勤＊



警員２月１８日晚曾在西環一家食肆與另外５９名警務人員聚餐。根據衞生署的專業意見，

該５９名人士被界定為密切接觸者，須接受檢疫。該５９名密切接觸者當中，有３６人於昨晚（

２０日）在香港仔分區執勤。警方得悉事件後，已經即時安排所有同事立即停止警務工作，避免

與市民接觸，回家等候檢疫安排。

另外２３人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方已經聯絡所有人士，避免與

公眾接觸，回家等候檢疫安排。警方和衞生署正積極瞭解所有密切接觸者過去的警務工作，包括

是否曾與公眾接觸。



＊東區防暴警現階段不列為密切接觸者＊



根據衞生署的專業意見，與該警員一同駐守東區警區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接

觸者。基於公共衞生考慮，警方已經即時要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。

（ｃｌ）

